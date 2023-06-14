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عمره 14 سنة فقط.. مراهق يتخرج في الجامعة ويحصل على عمل في SpaceX

أحمد رجب فايد

تقول صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا كايرن كوازي، حصل على وظيفة في شركة “سبيس إكس”، التي يترأسها الملياردير الشهير إيلون ماسك، ومن المقرر أن يتخرج كايرن قريبًا من الكلية، وقد انضم كايرن كوازي إلى “سبيس إكس” كمهندس برمجيات في شركة الفضاء المتطورة التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها.

مراهق عمره 14 سنة يحصل على عمل في SpaceX

مراهق عمره 14 سنة يحصل على عمل في SpaceX

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ويعد هذا إنجازًا مذهلاً لكايرن في سن صغير جدًا، وتوفر له الفرصة العمل في إحدى الشركات الرائدة في مجال الفضاء والاستكشاف الفضائي، إيلون ماسك هو شخصية مؤثرة في صناعة التكنولوجيا والفضاء، وتعد “سبيس إكس” إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل على تحقيق أهداف مثل السفر إلى المريخ وتوفير خدمات الرحلات الفضائية التجارية وبناء شبكات الإنترنت الفضائية، وبالتالي فإن هذه الوظيفة قد تمنح كايرن فرصًا رائعة للاستفادة من الخبرات والمهارات التي يمكن أن يحصل عليها في هذا المجال المثير والمتطور.

مراهق عمره 14 سنة يحصل على عمل في SpaceX
مراهق عمره 14 سنة يحصل على عمل في SpaceX

كايرن كوازي

أعلن كايرن كوازي عبر حسابه في إنستغرام أنه قبل وظيفة مهندس برمجيات في شركة SpaceX، ونشر صورة لخطاب قبول العمل، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى واحدة من أروع الشركات في العالم وشكر متابعيه على دعمهم لرحلته.

عمره 14 سنة فقط.. مراهق يتخرج في الجامعة ويحصل على عمل في SpaceX
خطاب القبول

وسينتقل كايرن مع والدته إلى مدينة ريدموند في ولاية واشنطن للعمل في SpaceX بعدما يتخرج من كلية الهندسة في جامعة سانتا كلارا هذا الشهر، ويُذكر أن حصوله على هذه الفرصة الرائعة في سن صغير ليست الحادثة الوحيدة التي يتميز بها كايرن، حيث كان يلفت الأنظار بذكائه الخارق منذ طفولته.

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أحمد رجب فايد
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