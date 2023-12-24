علي بنات الملهم … رجل أعمال ناجح ومريض صابر وفاعل خير مؤثر 

في 29 مايو 2018 توفي علي بنات، رجل الأعمال الأسترالي من أصول فلسطينية عن عمر يناهز 36 عاما، إلا أن قصته الملهمة ستظل محفورة في أذهان الكثير من الناس حول العالم.

كيف أصبح رجل أعمال ناجح

ولد علي بنات في مدينة سيدني بأستراليا في 16 فبراير 1982، كما بدأ حياته المهنية كموظف عادي في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، ليستقل بعدها ويؤسس شركته الخاصة في مجال التكنولوجيا، حيث طور الأداء بالشركة وأصبحت من كبرى الشركات في أستراليا ويصبح على بنات مليونير في سن صغيرة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، منا من يستطيع أن يتعامل معها ومنا من يستسلم لها.

إصابته بالسرطان وبداية العمل الخيري

وفي عز نجاحه وبداية بريق شركته، إلا أنه وفي عام 2015 مرض بنات وتم تشخيص مرضه بالسرطان، وقال الأطباء حينها إنه من المتوقع وفقا لحالته المرضية أن يعيش 7 أشهر فقط إلا أنها عاش بعدها ثلاث سنوات، خصصها على بنات بالكامل من أجل العمل الخيري، وسافر إلى أفريقيا لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

بناء المساجد والمدارس وتوفير المياه النظيفة والغذاء

في أفريقيا، قام بنات ببناء المدارس والمساجد وتوفير المياه النظيفة والغذاء للمحتاجين، كما قام بدعم مشاريع التعليم والرعاية الصحية في أفريقيا.

الموهوب بالسرطان فيلما حقق نجاحا منقطع النظير

في عام 2016، أصدر بنات فيلم وثائقي بعنوان “الموهوب بالسرطان”، يروي فيه قصته مع السرطان ورحلته في العمل الخيري، حقق الفيلم نجاحا كبيرا، وساعد في نشر رسالة بنات حول أهمية العمل الخيري.

تأثر الكثير من الناس بقصة بنات، وأصبحت قصته مصدر إلهام للعديد من الشباب حول العالم.

رجل أعمال ناجح ومريض صابر وفاعل خير مؤثر

يمكن أن نعتبر علي بنات مثال يحتذى به للكثير من الناس، فهو رجل أعمال ناجح ومريض صابر وملهم تحول إلى فاعل خير مؤثر، وعاش حياة مليئة بالإنجازات حتى آخر لحظة من حياته، رحم الله على بنات.