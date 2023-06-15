على متنه مصريون: اليونان تعلن الحداد 3 أيام بعد غرق قارب هجرة غير شرعية يحمل 750 مهاجرًا

أعلنت السلطات اليونانية 3 أيام من الحداد الوطني في جميع البلاد، وذلك بعد غرق قارب هجرة غير شرعية يوم أمس الأربعاء في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 79 مهاجرا.

ومن جانبه فقد قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني المؤقت أيوانيس سارماس ،في بيان “لا يزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، مما أثار المخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا الغرقى أعلى من ذلك بكثير، ويعتقد أن حوالي 750 مهاجرا كانوا يسافرون على متن السفينة”، وقد أكد على “استمرار عمليات البحث عن ناجين”.

من ناحية أخرى يذكر أن القارب كان على متنه عدد من المصريين، وأعلنت السفارة المصرية في أثينا أنها تتابع مجريات الأمور وأنها تتواصل باستمرار مع السلطات اليونانية.

وقد صرحت السلطات اليونانية نقلا عن بعض المهاجرين الذين كانوا على متن القارب أن العدد الحقيقي للمهاجرين كان يتراوح ما بين 400 إلى 750 شخصا، تم إنقاذ حتى الآن مائة شخص فقط.

الجهود اليونانية المبذولة للبحث عن ناجين

ومن ناحية أخرى تشارك 6 سفن من خفر السواحل اليوناني وفرقاطة من البحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية اليونانية في عمليات مكثفة للبحث عن ناجين آخرين كانوا في عداد المفقودين.