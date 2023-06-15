أخبار عالمية

على متنه مصريون: اليونان تعلن الحداد 3 أيام بعد غرق قارب هجرة غير شرعية يحمل 750 مهاجرًا

أحمد أبو الدهب

أعلنت السلطات اليونانية 3 أيام من الحداد الوطني في جميع البلاد، وذلك بعد غرق قارب هجرة غير شرعية يوم أمس الأربعاء في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 79 مهاجرا.

- صورة 3 - اخبار عالمية | السواحل اليونانية | اليونان

ومن جانبه فقد قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني المؤقت أيوانيس سارماس ،في بيان “لا يزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، مما أثار المخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا الغرقى أعلى من ذلك بكثير، ويعتقد أن حوالي 750 مهاجرا كانوا يسافرون على متن السفينة”، وقد أكد على “استمرار عمليات البحث عن ناجين”.

قد يهمك:

بسبب البرق.. نهاية مأساوية لطفل ووالده بالولايات المتحدة الأمريكية.. ماذا حدث

قصة طاهية نيجيرية تطهو لمدة 100 ساعة متواصلة لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس.. تفاصيل

- صورة 1 - اخبار عالمية | السواحل اليونانية | اليونان

- صورة 2 - اخبار عالمية | السواحل اليونانية | اليونان

من ناحية أخرى يذكر أن القارب كان على متنه عدد من المصريين، وأعلنت السفارة المصرية في أثينا أنها تتابع مجريات الأمور وأنها تتواصل باستمرار مع السلطات اليونانية.

وقد صرحت السلطات اليونانية نقلا عن بعض المهاجرين الذين كانوا على متن القارب أن العدد الحقيقي للمهاجرين كان يتراوح ما بين 400 إلى 750 شخصا، تم إنقاذ حتى الآن مائة شخص فقط.

الجهود اليونانية المبذولة للبحث عن ناجين

ومن ناحية أخرى تشارك 6 سفن من خفر السواحل اليوناني وفرقاطة من البحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية اليونانية في عمليات مكثفة للبحث عن ناجين آخرين كانوا في عداد المفقودين.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، نجوم مصرية هو الموقع المحبب لدى قلبى مهما أكتب فى أي مكان فهو الموقع المفضل لدى على الإطلاق.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات