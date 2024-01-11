على الله حكايته.. شاب ياباني تزوج (4) ولديه صديقتان ويريد أن ينجب 54 طفلا

تسبب شاب ياباني مؤخرا في إحداث ضجة كبيرة بالمجتمع بسبب أهدافه في الحياة والأسلوب الذي يتبعه في طريقة عيشه، وأصبح حديث الساعة في مدينة سابورو اليابانية الهادئة.

العجيب أنه يريد أن يتزوج أكثر.. شاب ياباني متزوج بأربعة وله صديقتان وأيضا يريد الاستمرار

الشاب “واتانابي ريوتا” يعرف نفسه بفخر، بأنه له أربع زوجات ولديه صديقتان، ويستهدف إنجاب 54 طفلاً ليكون علامة تاريخية في السجلات اليابانية.

ولدى ريوتا الآن 3 أطفال، وهو متزوج من أربعة نساء تحت سقف واحد، وخصص لكل زوجة غرفتها الخاصة، ويتناوب بينهن ليلاً مستهدفا تجاوز الأرقام القياسية التاريخية لعائلة “توكوغاوا” المشهورة في تاريخها وتاريخ اليابان بإنجاب أكبر عدد من الأبناء.

يتولى هو الأعمال المنزلية

واتانابي ريوتا، عاطل عن العمل، وبالرغم من أن مصروف أسرته الشهري يتجاوز 840 ألف ين ياباني، فإن زوجاته وصديقتان له يغطون تلك النفقات الشهرية، ويكتفي هو فقط بتصريف الأعمال المنزلية بنفسه.

والمثير للدهشة، هو أن زوجات ريوتا راضيات عن حياتهن معه، ويقولون بأن له سحرا فريدا، وطبيعة متوازنة.

ويمنع القانون الياباني نظام تعدد الزوجات، وهذا يشكل عقبة أمام الشاب الذي يبلغ من العمر 35 عاما، حيث أنه لا يستطيع تسجيل زيجاته في وقت واحد، ولجأ إلى دورة الزواج والطلاق من امرأة واحدة لكي يتحايل على القانون.

وبالرغم من أنه يعترف بأن القيود القانونية تعرقله، إلا أنه مستمر في تحقيق هدفه، ويواصل العيش في إطار ما يطلق عليه هو بزواج “القانون العام”.

جدير بالذكر أن منهج واتانابي في الحياة، أثار الجدل مؤخرا في اليابان، وشكلت حالته تساؤلات حول القبول المجتمعي له، والحاجة لإحداث تعديلات على القانون، وخاصة وأن ريوتا يسعى إلى زيادة عدد زوجاته ولا يرغب بالتوقف عند هذا الحد.