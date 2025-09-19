أخبار عالمية

علماء أمميون يحذرون من دورة تقلب المياه وإحتمالية حدوث جفاف.. تفاصيل مثيرة

من المعروف للجميع أن للماء دور حيوي في استدامة الأرض وتكمن أهميته في قدرته على دعم الحياة والتوازن البيئي عبر دورة المياه، وتوفير أسس عمليات التركيب الضوئي والأوكسجين، وخرج اليوم تقرير من علماء من الأمم المتحدة يحذر من صعوبة التوقع بدورة المياه على الأرض بسبب تغير المناخ.

تقرير حالة موارد المياه العالمية

وكشف تقرير حالة موارد المياه العالمية الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العام الماضي هو السادس على التوالي الذي يظهر دورة المياه المتقلبة بسبب فقدان الغطاء الثلجي في المناطق الجليدية.

وقيم مجموعة دولية من العلماء، توافر المياه العذبة وتخزين المياه عبر العالم، بما في ذلك البحيرات وتدفق الأنهار والمياه الجوفية ورطوبة التربة والغطاء الثلجي وذوبان الجليد، بحسب ما جاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأكد تقرير العلماء” أن 2024 كان عامًا جافًا وحارًا بشكل عام، متسمًا بدرجات حرارة حطمت الأرقام القياسية مدفوعة بظاهرة النينيو المناخية الدافئة، وشهدنا أيضًا فيضانات هائلة”.

تفاصيل مثيرة

كما توصل العلماء إلى أن حوالي 60% من الأنهار على مستوى العالم أظهرت كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من المياه مقارنة بمتوسط التدفق سنويًا.

ونوهت الاتجاهات طويلة الأجل المذكورة في التقرير إلى أن دورة المياه على نطاق عالمي آخذة في التسارع، نظرًا لما يشهده العالم من دورات طبيعية لتقلب المناخ من عام لآخر.

ووفقًا لأن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، فإن الغلاف الجوي يمكن أن يحمل المزيد من المياه، مما يؤدي إما إلى فترات جفاف أطول أو هطول أمطار أكثر كثافة.

