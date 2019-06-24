عقوبات ترامب الأخيرة ضد إيران تطال المرشد الاعلى خامنئي وقيادات الحرس الثوري

أصدرت وزارة الخزانة الإمريكية اليوم الإثنين بيانًا صرحت بموجبه عن فرض عقوبات على عدة أشخاص ذات ارتباط بالحرس الثوري الإيراني بأفرعه الجوية والبحرية والبرية، واشارت في البيان أن قرار ترامب اليوم بفرض العقوبات تشمل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي ومكتبه، وسيتم منع قادة إيران من الحصول على أي موارد مالية، وسيُسمح باستهداف الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل مكتب القائد الأعلى للثورة الإسلامية.

عقوبات ترامب تشمل 8 أشخاص

وقالت وزارة الخزانة في بيانها أن العقوبات شملت 8 أفراد على صلة بالحرس الثوري الإيراني، من بينهم مسؤول عن الأنشطة التي يمارسها الحرس الثوري قبالة سواحل مضيق هرمز.

كما شملت العقوبات أيضًا الأميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الذي كان هدد في وقت سابق من فبراير الماضي بإغلاق مضيق هرمز الدولي، وأشارت الوزارة أن تنكسيري هو المسؤول عن تخريب السفن في المياه الدولية باعتباره المسؤول عن البحرية الإيرانية .

ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتهم عقوبات ترامب، القائد العسكري أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، الشخص المتهم من قبل الولايات المتحدة بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة بدون طيار في 20 يونيو الماضي.

كما شملت العقوبات أيضًا، محمد باكبور، قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، وهو الذي اتهمته الولايات المتحدة بمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والقتال إلى جانبه.

وتضمن قائمة الأشخاص المشمولين بالغقوبات الإمريكية 5 من قادة أفرع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني

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