عقرب يلدغ سيدة هندية على متن طائرة أثناء رحلتها في الجو.. الشرطة تبحث عنه؟

في واقعة غريبة من نوعها، تعرضت سيدة هندية للدغة عقرب، في أثناء رحلتها بالطائرة من مدينة ناجبور إلى مومباي، لتعلن شركة الطيران عن علاج السيدة، وتصف الواقعة بأنها نادرة، ليس فقط لما فعله العقرب بل لأنه كان مسافرًا مع الركاب طوال الرحلة.

قررت سيدة هندية السفر مدينة ناجبور إلى مومباي، ولكن سرعان ما تحولت الرحلة إلى الكابوس، ولكن ليس بسبب عناء السفرأو المطبات الهوائية أو عدم الراحة في الجلوس بالطائرة، وإنما بسبب عقرب ظهر فجأة على متن طائرة، ليثير الرعب إلى قلب هذه السيدة، بحسب العربية.

سيدة تتعرض للدغة عقرب على متن طائرة

وأوضحت شركة الطيران بالهند في بيان رسمي لها، بأن الواقعة غريبة جدًا، ولم يتوقع أحد ما حدث لهذه السيدة، التي كانت على متن طائرة، وتعرضت للدغة عقرب خلال رحلتها من مدينة ناجبور إلى مومباي، ونعتت الشركة في بيان أصدرته لوكالة «برس ترست» الهندية، ما حدث ووصفت الحادثة بأنها نادرة للغاية ومؤسفة.

عقرب مسافر على متن طائرة

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، بل واجهت شركة الطيران حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، ولكن الأغرب في هذه الرحلة ولم يحدث من قبل أن العقرب كان مسافرًا على متن الرحلة التابعة لها، ولكن عقب هبوط الطائرة تم نقل المرأة إلى أقرب مستشفى، لتتلقى العلاج المناسب، وبعد التأكد من تحسن حالتها الصحية غادرت المستشفى.

وصرح متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية أن السيدة التي تم لدغها من قبل العقرب، تلقت العلاج المناسب قائلا: «عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفى وقدموا كل الدعم لها».

البحث عن العقرب والعثور عليه

لم تكتفي شركة الطيران بعلاج السيدة، بل أمرت المسؤولون بعد هبوط الطائرة في مومباي، بالبحث عن مكان العقرب في الطائرة وعثروا عليه في النهاية