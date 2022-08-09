عطل يصيب “تويتر” لدى بعض المستخدمين والخارجية الروسية تقول إن تويتر حجب حسابها الرسمي مدة 7 أيام

أعلنت شركة “تويتر” عن إصابة عطل، ووجود خلل فني لدى بعض المستخدمين، وأكدت الشركة أنه جاري معالجة هذا الخلل في الوقت الحالي، وفيما يتعلق بالمجال التقني، علق الخبير سالم الحربي على هذا الخلل الفني في موقع تويتر بقوله: “تطبيق تويتر فيه عطل عام عند البعض، ومن المهم جداً عدم العبث بحسابك، وتسلمه لجهات غير موثوقه، بحجة إصلاح المشكلة”.

وأكد الخبير التقني سالم الحربي أن الخلل عام، وأن تويتر تعمل بشكل عاجل على إصلاحه.

تويتر تحجب حساب الخارجية الروسية

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا، أن تويتر قامت بحجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية، وذلك بسبب منشور سابق حول تورط “واشنطن” بظهور فيروس كورونا.

وقالت زاخاروفا في تصريحات على حسابها على تيليغرام، أن إدارة موقع تويتر حجبت الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية في ليلة 5 أغسطس، ولمدة 7 أيام، بحسب موقع “روسيا اليوم”، وذلك بسبب منشور مع اقتباس لوزارة الدفاع الروسية حول تورط واشنطن في ظهور كوفيد 19.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت مقتطفات من مؤتمر صحفي لقائد قوات الحماية الإشعاعية، والكيميائية، والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، وذلك بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت زاخاروفا أنه بالرغم أن هذا النوع من العقوبات يطبق لأول مرة على الخارجية الروسية في محاولة لإسكات روسيا، إلا أننا دائما سنجد طريقا آخر.