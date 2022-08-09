عطل مفاجئ يضرب تويتر و تضرر آلاف المستخدمين

أكثر من 32 ألف شخص تقدموا اليوم الثلاثاء ببلاغات عن تعرضهم لمشكلات في خدمات منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”.

و كانت خدمات موقع تويتر قد تعطلت لدى آلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم, وفقا لموقع”داون ديتكتور” المتخصص في تتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

و قالت شركة “تويتر” لرويترز في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني طندرس الوضع حاليا و سنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أن منصة وسائل التواصل الإجتماعي تويتر تخوض نزاعا قانونيا مع إيلون ماسك رئيس شركة تسلا بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 ملياردولار،كم أنها تعاني من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.