بدأ رواد مواقع التواصل في البحث عن استفسار هل يوجد مشكلة في الفيس بوك الآن وكذلك ما السبب وراء عطل الفيسبوك وواتساب اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021م، حيث مازال ت خدمات الفيسبوك معطلة حتى الآن، وعند الدخول عليه أو على الواتساب تأتي رسالة كما لو كان لا يوجد إنترنت بالجهاز المستخدم، وقد حدث عطل مفاجئي أدى لتوقف تطبيقات “فيسبوك” و “انستجرام” و ” واتساب” على ملايين المستخدمين لها.

عطل الفيسبوك اليوم

سجلت خدمات الفيسبوك انقطاع في نطاق واسع، وتأتي رسالة عند فتح الفيسبوك جاري الاتصال وكأن جهازك منقطع عنه الانترنت، ومع ذلك تجد بحث متصفح جوجل كروم واليوتيوب يعملان بشكل عادي، وكافة المواقع والمنصات عدا مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال حتى الآن منذ الساعات مستمر العطل على مستخدمي المنصات الثلاثة “الفيسبوك- واتساب- انستجرام”.

مشكلة الواتس اب اليوم 2021

اشار موقع “داون ديتيكتور” والمتخصص في تتبع أعطال خدمة منصات التواصل الاجتماعي بتلقيه آلاف البلاغات حول مشكلة عدم الوصول إلى تشغيل تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة، كما ورد من أخبار:

قام موقع الفيسبوك على تويتر بالاعلان عن المشكلة وأنه يتم العمل على عودتها بشكل صحيح في اسرع وقت ممكن

أما منصة انستجرام في تغريدة لها أشارت عن مشكلة عطل الفيسبوك وواتساب وانستجرام اليوم.

كما تلقي موقع “داون ديتيكتور” بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في خدمة الهاتف بدولة الولايات المتحدة، كذلك وردت بلاغات عن مشاكل دخول منصات ” تويتر- تيك توك- والتليجرام).

ومازال حتى الآن يوجد أسباب عطل الفيسبوك اليوم، وكذلك تطبيق الواتساب اليوم وانستجرام في مصر والعالم، والذي لم يتم إصلاحه في مصر والعالم للآن.