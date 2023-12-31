عضو داخل الكنيست الإسرائيلي: أينما يوجد احتلال توجد مقاومة..يحيا الشعب الفلسطيني والخزي لكم

أينما يوجد احتلال، يوجد مقاومة، هذه هي الطبيعة، أنتم أغبياء، ماذا تفعلون في جنين، تحيا جنين، يحيا الشعب الفلسطيني، والخزي لكم، هكذا هتف عضو داخل الكنيست الإسرائيلي، وسط ثورة باقي الأعضاء.

طرد أعضاء في الكنيست

عضو بالكنيست الإسرائيلي

في قلب مجلس الشعب الإسرائيلي ( الكنيست)، وقف العضو يهتف، دمهم جميعا في رقبة الاحتلال الملعون، أنتم تتصرفون ليس فقط كمحتلين، ولكن أيضا كأغبياء، أنظروا ماذا يحدث في مخيم اللاجئين جنين، كلهم فخورون في جنين، وهم محقون، والآن سينضم آخرون للنضال، ضد هذا الاحتلال الملعون، أنتم لستم فقط مجرمين، انتم أيضا أغبياء، أنظروا إلى الشعب الفلسطيني، ومواجهته للاحتلال الصهيوني، ومواجهته للولايات المتحدة، الشعب الفلسطيني يناضل لوحده، لماذا الشعب الفلسطيني يواصل النضال، لأنه عادل، لأنه يناضل من أجل حريته.

من داخل الكنيست الإسرائيلي، شاهدوا واستمعوا، أو حتى استمتعوا بالمشاهدة… وشاركوها مع الآخرين. هكذا تبدأ علامات الزوال… قريبًا بإذن الله.#غزة_الآن #فلسطين #ساعه_استجابه pic.twitter.com/N8EMY5eWrB — عرب بانوراما نيوز APN (@ARABPNEWS) December 30, 2023

يعيش الشعب الفلسطيني

المصلحة الحقيقية للشعبين هي السلام، السلام يعني الاعتراف بالحق الشرعي للفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية، بجانب دولة إسرائيل، لكل فعل رد فعل، هذا هو قانون الطبيعة، يوجد احتلال يوجد مقاومة، المقاومة ضد الاحتلال شرعية، يعيش مخيم جنين، يعيش الشعب الفلسطيني، يعيش نضاله العادل، الخزي لكم، الخزي للاحتلال.

هجوم حاد من أعضاء الكنيست

يعيش الشعب الفلسطيني، والخزي والعار لكم، وهنا قام العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، حيث هموا بدفعه وطرده خارج المنبر، ومن ثم هتف العضو، تنزلوني ولكن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر.

مظاهرات ناشطون يهود في نيويورك

ليس كل يهودي صهيوني، يؤمن بدولة إسرائيل، وليس كل إسرائيلي متطرف، هكذا أراد العديد من اليهود، أن يرسلوا رسالة لممارسات الاحتلال، وحرب الإبادة الجماعية في غزة، “دعوا غزة تعيش”، هذا ما هتف به الناشطون اليهود الرافضون للصهيونية، والعدوان الغاشم على غزة، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.