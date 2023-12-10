عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.. وكتائب القسام ترد بقوة

أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، تواجد مدفعيته داخل قطاع غزة لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، حيث تم تداول عدد من الصور على العديد من المواقع الإخبارية لمشاهد القصف العنيف صباح اليوم الأحد على قطاع غزة، وكانت الصور لتصاعد دخان بكثافة في اليوم الرابع والستين للحرب الدائرة داخل القطاع، حيث تستهدف تلك الغارات الطريق بين رفح وخان يونس بحسب مصادر فلسطينية نقلتها العربية.

دمار منزل نتيجة القصف الإسرائيلي - مصد رالصورة : العربية

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على تلك المناطق

أفاد مراسل العربية / الحدث ان الغارات الإسرائيلية العتيفة خلال الساعات الماضية كانت تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، حيث أكدت أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والزوايدة الموجودة وسط القطاع، كما أصابت الغارات حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، وخان يونس، في محاولة للقوات الإسرائيلية من أجل التقدم في خان يونس وجباليا.

شهداء اليوم من الفسطينيين

من جانبها أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرة أشخاص قد استشهدوا وأصيب العشرات في قصف قوي نفذه الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، وذلك بعد استهداف منزلاً في خان يونس، وأن معظم القتلى من الأطفال وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

أفاد التلفزيون الفلسطيني اليوم الأحد بأن 45 قتيلاً وصلوا إلى المستشفى “شهداء الأقصى”، بوسط قطاع غزة منذ مساء أمس عقب القصف الإسرائيلي العنيف على المنطقة، حيث تتوالى الغارات العنيفة على العديد من المناطق المختلفة مما يُسفر عن القتلى والمصابين وسط صمت عالمي كبير.

استهداف المستشفى الميداني الأردني

أشارت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية قد استهدفت المستشفى الميداني الأردني الموجودة في خان يونس بقذيفة، مما تسبب في أضرار كبيرة وتلف لمحتويات المستشفى، بينما أكد الجيش الأردني عدم وجود أي إصابات بالمستشفى الميداني جراء ذلك القصف الإسرائيلي.

استهداف محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس

قال المركز الفلسطيني الإعلامي عبر حسابه الرسمي على تليغرام اليوم، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قد استهدفت محيط المستشفى الأوروبي بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبها أكدت اسرائيل أمس السبت عزمها على تكثيف الضغط في هجومها على حركة حماس في غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

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كتائب القسام ترد

من جانبها أكدت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أنها تمكنت من تفجير مبنى فيه عدد من الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون بمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى والمصابين، حيث أكدت الكتائب أن عناصرها تمكنوا من تفخيخ مدرسة تحصن بها جنود إسرائيليون، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن حجم الخسائر المادية والبشرية، كما أكدت أنها استهدفت قوة اسرائيلية في جباليا شمال غزة.