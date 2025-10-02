عباس شراقي: سوء إدارة إثيوبيا لسد النهضة هو سبب الفيضان الشديد الذي أغرق السودان

قال الدكتور عباس شراقي أن الفيضان الشديد الذي أعرق جزء كبير من الأراضي السودانية في الأيام الماضية هو سوء إدارة إثيوبيا لسد النهضة، حيث أنها هي المسؤولة عن هذه الفيضانات التي تحدث لأول مرة في تاريخ السودان في نهاية سبتمبر وأوائل شهر أكتوبر الجاري لأن تلك الفترة هي نهاية الموسم المائي وتنخفض فيه الأمطار كثيرا.

جاء ذلك أثناء مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث السوداني»، وأضاف شراقي “إن معدل الأمطار في النيل الأزرق عند سد النهضة الآن حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، لكن الذي تم صرفه خلال الأسبوع الماضي هو 750 متر مكعب تقريبا، وهذا يعني أن حوالي 450 مليون متر مكعب تأتي من مخزون السد الإثيوبي في الفترة الماضية، والتي بدأت في أغسطس 2024، والتي تم فيها ملء خزان السد بالكامل”.

لماذا ازداد الفيضان هذا العام؟

وأكمل أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة حديثه عن سبب زيادة المياه هذا العام قائلا “الفيضان ازداد هذا الموسم لأن توربينات سد النهضة لم تعمل طوال العام مما ترتب عليه بقاء الماء في بحيرة السد حتى جاء الفيضان الجديد، وملأ البحيرة أكثر إلى أن فاضت المياه من أعلى السد، واضطرت إثيوبيا إلى فتح 4 بوابات طوارئ وليس التوربينات لأنها لا تعمل حتى يوم الافتتاح”.

وأوضح شراقي أن الأربعة بوابات مجتمعة قادرة على تصريف 800 متر مكعب من المياه في اليوم الواحد من مخزون سد النهضة، بالإضافة إلى كمية الأمطار رغم محدوديتها، مشيرا إلى أن هذه الكمية لم تحدث حتى في موسم الفيضان في أغسطس، ولذلك فإن هذه الكمية الكبيرة من المياه أدت إلى امتلاء سد الروصيرص بالسودان.

وذكر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن إثيوبيا استجابت أخيرا اليوم لتخفيض الكمية المنصرفة من سد النهضة، لأنها إذا استمرت على هذا النحو لمدة يومين أو ثلاثة آخرين، فإن ذلك يؤدي إلى انهيار سد الروصيرص الذي يتكون من التراب، لأنه لا يحتوي في جسمه على خرسانة مثل سد النهضة.

وأكد شراقي أن هذا هو سبب استجابة إثيوبيا (عدم انهيار سد الروصيرص)، حيث قامت بتخفيض كمية المياه إلى أقل من 400 مليون متر مكعب، وهذا يعني أنها لا تستطيع في الأيام القادمة منع مياه الأمطار التي هي عبارة عن 300 مليون إلى 400 مليون متر مكعب.

وختم شراقي حديثه إلى قناة «الحدث السوداني» بقوله أن إثيوبيا لديها الإمكانية إلى منع المزيد من محزون سد النهضة وهذا ما تم اليوم، ولذلك فإن المناسيب ستنخفض خلال الأيام القادمة وينحسر الفيضان، وتنتهي أزمة السودان.