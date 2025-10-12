عباس شراقي: سد النهضة سوف ينشئ نظام زلزالي بعد عدة سنوات من الآن بعد اكتماله بالمواصفات المبالغ فيها

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سد النهضة الإثيوبي سوف ينشئ نظام زلزالي بعد عدة سنوات، مشيرًا إلى أنه نظرا لاكتمال السد بالمواصفات المبالغ فيها، فإنه يجب أن يراعى ذلك عند الملء في المستقبل بحيث لا يزيد عن 40 مليار م³.

جاء ذلك في تدوينة خاصة بشراقي على الصفحة الخاصة له بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك تعليقا على سلسلة الزلازل التي وقعت في إثيوبيا خلال الساعات الأخيرة، وأكد شراقي على أن الزلازل الحالية بعيدة عن السد، وليس لها تأثير إلا إذا حدث زلزال أقوى وأقرب من محيط السد.

7 زلازل متوسطة تضرب شمال إثيوبيا

وكانت عدة زلازل قد ضربت شمال إثيوبيا مساء السبت، الموافق 11 أكتوبر 2025، بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلو متر، في تمام الساعة 7:20مساء بتوقيت مصر، وكان الزلزال على بُعد 600 كيلو متر شمال شرق سد النهضة الإثيوبي.

وجاءت عدة زلازل تابعة بقوة 5 درجة في تمام الساعة 9:38 مساء، وبعد ساعات أيضا ضرب زلزالين بقوة 4.9 و 4.6 درجة، وزلزال آخر ضرب منتصف مثلث عفر بمقياس 4.2 درجة، ويقع مراكز هذه الزلازل في شمال منطقة الأخدود الأفريقي في إثيوبيا.

كما سبق هذه الزلازل كلها زلزالان بقوة 4.2 درجة، الساعة 3.7 مساءً، وبقوة 4.3 درجة في تمام الساعة 7:01 مساءً، ليكون إجمالي عدد الزلازل “7” حتى الساعة 1:50 صباح الأحد 12 أكتوبر 2025.

تأثير سد النهضة على زيادة النشاط الزلزالي أمر وارد

وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن مراكز زلازل اليوم تبعد حوالي 600 كم عن سد النهضة، وبالتالي فهي ليست لها تأثير حاليا، مشيرا إلى أنه عندما نذكر النشاط الزلزالي في إثيوبيا ليس معناه أن ننتظر انهيار سد النهضة، أو نعتمد عليه كحل دائم، لكن لكي نأخذ في اعتبارنا أن إثيوبيا دولة ذات نشاط زلزالي، وهناك مخاطر طبيعية من زلازل وفيضانات.

وأشار شراقي إلى أنه كان ينبغي مراعاة هذا النشاط أثناء تصميم السد، وأن تلتزم إثيوبيا بالمواصفات الأمريكية الأصلية بسعة تصل إلى 17 مليار م³، وسيظل أيضا شبح الانهيار موجودا بسبب الطبيعة أو البشر.

وأكد شراقي على أن تأثير سد النهضة على زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا أمر وارد، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية للتأكيد، لأن الموجات الزلزالية حدثت قبل ذلك في إثيوبيا وهي في زيادة، حيث ضربت إثيوبيا موجة زلزالية في ديسمبر 2024 حتى فبراير 2025، وكان عددها 262 في 2025 على الرغم من أن المتوسط هو 6 زلازل سنويا قبل 2021.

وكان أشد هذه الزلازل في 2025 بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في 14 فبراير 2025، كما حدث زلزال هو الأقرب من السد الإثيوبي على بعد 100 كم بقوة 4.4 درجة في 8 مايو 2025.