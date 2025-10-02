عباس شراقي: تصريف المياه فقط يكون من خلال سد النهضة ومن حق السودان المطالبة بالتعويضات

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريف مياه الأمطار حاليا يتم من خلال سد النهضة فقط؛ وإن التصريف اليومي من السد انخفض بصورة ملحوظة أمس واليوم بحوالي 400 مليون متر مكعب وهذا يقترب من المعدل المتوسط الحالي للأمطار، فهو الشهر الأخير من موسم الأمطار، ويكون معد سقوط المطر فيه حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم.

وأشار شراقي في منشور على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” إلى أن خفض المنصرف من سد النهضة سوف يؤدي إلى:

خفض مستويات النيل الأزرق والنيل الرئيسي.

انحسار الفيضان عن المناطق الزراعية على جانبي النهر.

المساعدة في عودة سد الروصيرص إلى التشغيل الطبيعي من حيث الوارد والمنصرف.

وأفاد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة بأن السودان يمكنه حصر الخسائر التي تمت جراء الفيضان، ومن حقها المطالبة بتعويضات للسكان المتضررين بشدة من الفيضان المفاجئ بسبب سد النهضة، والذي ليس له علاقة مطلقا بالأمطار الحالية المتوسطة من حيث الكم، والتي لا يمكن لها أن تؤدي إلى فيضان مثل الذي يحدث الآن.

وختم شراقي منشوره قائلا “من المتوقع أن تظل بوابات المفيض (بوابتين) مفتوحة طوال شهر أكتوبر في حال استمرار توقف التوربينات لأنها هي المنفذ الوحيد لتصريف مياه الأمطار الحالية، حفظ الله شعب وادي النيل”.