أخبار عالمية

عباس شراقي: تصريف المياه فقط يكون من خلال سد النهضة ومن حق السودان المطالبة بالتعويضات

أحمد مراد

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريف مياه الأمطار حاليا يتم من خلال سد النهضة فقط؛ وإن التصريف اليومي من السد انخفض بصورة ملحوظة أمس واليوم بحوالي 400 مليون متر مكعب وهذا يقترب من المعدل المتوسط الحالي للأمطار، فهو الشهر الأخير من موسم الأمطار، ويكون معد سقوط المطر فيه حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم.

عباس شراقي: تصريف المياه فقط يكون من خلال سد النهضة ومن حق السودان المطالبة بالتعويضات

وأشار شراقي في منشور على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” إلى أن خفض المنصرف من سد النهضة سوف يؤدي إلى:

  • خفض مستويات النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
  • انحسار الفيضان عن المناطق الزراعية على جانبي النهر.
  • المساعدة في عودة سد الروصيرص إلى التشغيل الطبيعي من حيث الوارد والمنصرف.

وأفاد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة بأن السودان يمكنه حصر الخسائر التي تمت جراء الفيضان، ومن حقها المطالبة بتعويضات للسكان المتضررين بشدة من الفيضان المفاجئ بسبب سد النهضة، والذي ليس له علاقة مطلقا بالأمطار الحالية المتوسطة من حيث الكم، والتي لا يمكن لها أن تؤدي إلى فيضان مثل الذي يحدث الآن.

وختم شراقي منشوره  قائلا “من المتوقع أن تظل بوابات المفيض (بوابتين) مفتوحة طوال شهر أكتوبر في حال استمرار توقف التوربينات لأنها هي المنفذ الوحيد لتصريف مياه الأمطار الحالية، حفظ الله شعب وادي النيل”.

خفض المنصرف من سد النهضة سوف يؤدي إلى:خفض مستويات النيل الأزرق والنيل الرئيسي. انحسار الفيضان عن المناطق الزراعية على جانبي النهر.
نص منشور الدكتور عباس شراقي من صفحته بالفيسبوك
عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.