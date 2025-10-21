أخبار عالمية

عباس شراقي: الإيراد اليومي من الأمطار عند سد النهضة سينخفض إلى 150 مليون متر مكعب ومفيض توشكى ما زال مغلقا

أحمد مراد

أكد الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، أن الإيراد اليومي من الأمطار عند سد النهضة الإثيوبي سينخفض بمقدار 150 مليون متر مكعب بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وسيواصل الانخفاض بنهاية نوفمبر القادم حتى يصل إلى مقدار 50 مليون متر مكعب.

وصرح شراقي في منشور على صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن الدليل القاطع على توقف جميع توربينات سد النهضة هو فتح بوابة واحدة من المفيض العلوي لسد النهضة، بتصريف يومي يقترب من 200 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل الإيراد اليومي للأمطار في هذا الوقت من كل عام.

وأضاف شراقي أن هذا الحدث يتأكد من خلال الصور الفضائية الذي التقطت يوم الإثنين، الموافق 20 أكتوبر 2025، والتي تشير إلى اقتراب المخزون إلى الحد الأقصى 64 مليار متر مكعب عند منسوب أقل بعدة سنتيمترات من منسوب 640 متر قبل أن تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط للسد الإثيوبي.

وقال شراقي أنه في حالة تشغيل متوسط لأربعة توربينات من سد النهضة، ففي هذه الحالة سيتم غلق بوابة المفيض، ولإمرار الإيراد اليومي الحالي فإنه يكفي فتح بوابة واحدة من المفيض العلوي من إجمالي ست بوابات مع الإبقاء على مخزون البحيرة كاملا في حالة استمرار توقف التوربينات.

وفيما يتعلق بالسد العالي في مصر، فإنه حتى الآن يستقبل بكفاءة عالية الإيراد المائي كالمعتاد، والتخزين مستمر بصورة طبيعية، ومفيض توشكى ما زال مغلق حتى الأحد 19 أكتوبر 2025.

عن الكاتب:
كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


