“عايشت 4 ملوك و25 رئيس وزراء” عجوز بريطانية تعيش بمنزلها لمدة 104 سنة

ولدت الأرملة العجوز إلسي آلكوك، في عام 1918، في غرفة نوم صغيرة تحتوي على سريرين بأحد المنازل المستأجرة في شارع باركر في هوثويت، وعاشت بنفس المنزل لمدة 104 سنة..

أرملة عجوز تعيش بنفس المنزل 104 سنة

ولدت إلسي، إبان الحرب العالمية الأولى، وحضرت الحرب العالمية الثانية، وعايشت أربعة ملوك وملكات و 25 رئيس وزراء. وقالت :” في هذا المنزل أستطيع أن أشق طريقي بالظلام”.

استأجر والد إلسي، وكان عامل منجم هذا المنزل للمرة الأولى عام 1902، وبعد ولادتها عاشت مع والديها وأشقائها الأربعة، حتى وفاة والدتها عام 1932، والتي عانت من الالتهاب الرئوي.

تزوجت إلسي من زوجها بيل في عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم تترك المنزل، لكي تعتني بوالدها المريض.

إلسي: اشتريت المنزل مقابل 250 جنية إسترليني

قالت الأرملة إلسي، التي لديها طفلان وستة أحفاد و29 من أحفاد الأحفاد :”لم أرغب أبدًا في العيش في أي مكان آخر، هذا منزلي وهو يعني كل شيء بالنسبة لي”.

وأضاقت :” توفي والدي في عام 1949 واشترينا المنزل أخيرًا في الستينيات مقابل 250 جنية إسترليني، وهو الآن بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني”، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت لم تكن تمتلك هذا المبلغ.

حينما عرض المالك المنزل للبيع، ذهبت إلسي، لطلب قرض مالي وأول ما فعلته هو إضافة حمام مميز للمنزل.

وقال إبن إلسي، سون راي :”لقد ولدت في هذا المنزل، وعدت للعيش فيه قبل وفاة والدي، وهذا المنزل هو كل شيء بالنسبة لأمي”.