عاصفة من الغضب في إسرائيل بسبب تكاليف الحراسة الخاصة لنجل نتنياهو

وفقًا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، التي نشرت تقرير صحفي تقول فيه أن تكلفة حماية يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء تواجده في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بلغت مليون شيكل أي ما يقدر بنحو 275 ألف دولار، جاء ذلك خلال التقرير الصحفي الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال- المصدر: هارتس الإسرائيلية عبر إكس

وأفادت الصحفية الإسرائيلية ياسمين ليفي بأن الحكومة الإسرائيلية قامت بتمويل إقامة فريق الأمن الذي يرافق يائير نتنياهو (32 عامًا) في ميامي بولاية فلوريدا بمبلغ يقدر بحوالي مليون شيكل، وهو ما أثار عاصفة من الغضب في المجتمع الإسرائيلي، في العدوان الغاشم الذي تقوم به إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن نجل نتنياهو كان متواجدًا في الولايات المتحدة بصحبة حارسين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، وأشارت الصحيفة إلى أن طاقم الحماية الخاص بيائير نتنياهو كان يتغير كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن يائير نجل نتنياهو لا يزال في سن الاحتياط ولم ينظم إلى جيش الاحتلال.

הבנים שלכם נלחמים בחמאס. הבן של נתניהו נלחם בהרצי הלוי https://t.co/XspBAnBwiE — Haaretz הארץ (@Haaretz) December 22, 2023

وعبَّر النشطاء على منصة “إكس” عن استيائهم من هذا الخبر، حيث أشار أحدهم إلى أن هذا الأمر يثير عدة قضايا تستدعي النقاش فيما يتعلق بالمال العام والمساءلة السياسية، وذكر آخر قائلاً: “إن هذه تكلفة مرتفعة لتكاليف الأمان المتعلقة بإقامة يائير في ميامي”.

وذكرت الصحيفة أن نجل نتنياهو يائير يواجه انتقادات كثيرة بسبب غيابه المستمر عن إسرائيل، وخاصةً خلال فترة الحرب، قبل أن يعود إليها بعد سبعة أشهر من تواجده في الخارج، وفي سبتمبر الماضي زعم محامي يائير أن سبب وجوده في الخارج كان “اضطهادًا”.