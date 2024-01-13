عاصفة شتوية تجتاح الغرب الأوسط الأميركي وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

تعرض الغرب الأوسط الأميركي لعاصفة شتوية قوية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان يوم الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد تأثير العاصفة بسبب توقعات بتشكل طبقة من الجليد في المنطقة ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع.

عاصفة شتوية تسببت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 250 ألف شخص

ووفقًا للبيانات التي تتبع انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة، فقد تم قطع الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ولاية ميشيغان، كما تم تسجيل انقطاع الكهرباء عن 102692 مشترك في ولاية ويسكونسن بحلول منتصف ليل الجمعة.

وبسبب تأثير العاصفة فقد تم تأجيل أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة، وتضمنت هذه الرحلات الطائرات التي تم منعها من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح القوية والتساقط الكثيف للثلوج.

وتأتي هذه العاصفة في ظل توقعات بأن يشهد البلاد أبرد طقس منذ ديسمبر 2022.