تعرضت مناطق وسط الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية قوية في اليوم التالي لعيد الميلاد مما أدى إلى تأثيرات سلبية على حركة المرور والسفر.

وقد شملت التأثيرات العديد من المطارات في ولاية كولورادو، حيث تم تأخير وإلغاء العشرات من الرحلات.

عاصفة ثلجية تضرب وسط الولايات المتحدة وتؤدي إلى تأخير الرحلات والحوادث المرورية

وبحسب ديفيد روث خبير في مركز توقعات الطقس فمن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية التدريجياً بعد تساقط الثلوج الكثيفة في المناطق الريفية، ومع ذلك سوف تستمر الظروف الصعبة لفترة طويلة وقد أفادت وكالة (أسوشيتد برس) بذلك.

وفي مطار دنفر الدولي فقد تأخرت حوالي 200 رحلة وتم إلغاء 18 رحلة حتى منتصف نهار الثلاثاء وذلك وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير).

وقد تسببت العاصفة الثلجية في إغلاق طريق السريع 70 الذي يمتد من دنفر إلى كانساس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ومع ذلك تم إعادة فتحه في وقت لاحق صباحًا.

وتظل التحذيرات من العاصفة الثلجية سارية المفعول في الأجزاء الغربية من ساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من ولاية كولورادو و وايومنغ.

وتستمر التحذيرات من العواصف الجليدية والطقس الشتوي في داكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية وشمال غرب مينيسوتا.

ووفقًا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية فإن العاصفة الثلجية تحدث عندما تتجاوز سرعة الرياح 56 كيلومترًا في الساعة مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في مستوى الرؤية إلى 0.4 كيلومتر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

وفي حادث منفصل فقد لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في كانساس عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على المركبة بسبب الثلوج واصطدم بسيارة رياضية على بعد 8 كيلومترات من غرب مدينة لارنيد حسبما ذكرت دورية الولاية.

