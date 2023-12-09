عاصفة ثلجية تؤدي إلى إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية في مطارات موسكو

تعرضت مطارات العاصمة الروسية موسكو لتأثيرات العاصفة الثلجية وانخفاض درجات الحرارة الشديدة مما أدى إلى إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية.

عواصف ثلجية في مطارات موسكو



ووفقًا لبيانات خدمة (جداول ياندكس) فقد تأخرت حوالي 5 رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء 7 رحلات بينما تأخرت رحلة واحدة في مطار دوموديدوفو وتم إلغاء 5 رحلات أخرى، وفي مطار شيريميتيفو فقد تأخرت 4 رحلات جوية.

وقد توقعت تاتيانا بوزدنياكوفا المتحدثة باسم الأرصاد الجوية في موسكو أن يشهد العاصمة تساقطًا متوسطًا للثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك في ظل درجات حرارة تصل إلى 15 تحت الصفر.