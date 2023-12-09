أخبار عالمية

عاصفة ثلجية تؤدي إلى إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية في مطارات موسكو

عبد الرحمن عياد

تعرضت مطارات العاصمة الروسية موسكو لتأثيرات العاصفة الثلجية وانخفاض درجات الحرارة الشديدة مما أدى إلى إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية.

عاصفة ثلجية تؤدي إلى إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية في مطارات موسكو

عواصف ثلجية في مطارات موسكو


ووفقًا لبيانات خدمة (جداول ياندكس) فقد تأخرت حوالي 5 رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء 7 رحلات بينما تأخرت رحلة واحدة في مطار دوموديدوفو وتم إلغاء 5 رحلات أخرى، وفي مطار شيريميتيفو فقد تأخرت 4 رحلات جوية.

وقد توقعت تاتيانا بوزدنياكوفا المتحدثة باسم الأرصاد الجوية في موسكو أن يشهد العاصمة تساقطًا متوسطًا للثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك في ظل درجات حرارة تصل إلى 15 تحت الصفر.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل