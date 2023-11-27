أخبار عالمية

عاصفة القرن تجتاح جنوب روسيا وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

عبد الرحمن عياد

ضربت عاصفة قوية جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم يوم الإثنين مخلفة وراءها دمارًا واسعًا وانقطاعًا للتيار الكهربائي.
وقد بدأت الحالة الجوية المترافقة مع رياح عاتية وأمواج عنيفة منذ يوم أمس الأحد وقد وصفت بأنها (عاصفة القرن) من قبل وسائل الإعلام.

وقد تسببت العاصفة في اقتلاع المئات من الأشجار والهياكل الحديدية على شواطئ منطقة كراسنودار التي تشمل منتجعات ساحلية مشهورة مثل سوتشي وأنابا.
وقد أدى ذلك إلى وقوع عدد من الجرحى وفقًا للمكتب المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

وقد تعرضت سفينة الشحن الكبيرة (بلو شارك) للجنوح نتيجة الرياح العاتية، في حين تأثرت حركة القطارات في سوتشي بسبب الأحوال الجوية السيئة وسقوط الأشجار على السكك الحديدية.

وتسببت العاصفة أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 500 ألف شخص في القرم، وتتوقع خدمات الأرصاد الجوية سقوط أمطار وتساقط الثلوج في المنطقة.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.