عاصفة القرن تجتاح جنوب روسيا وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

ضربت عاصفة قوية جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم يوم الإثنين مخلفة وراءها دمارًا واسعًا وانقطاعًا للتيار الكهربائي.

وقد بدأت الحالة الجوية المترافقة مع رياح عاتية وأمواج عنيفة منذ يوم أمس الأحد وقد وصفت بأنها (عاصفة القرن) من قبل وسائل الإعلام.

وقد تسببت العاصفة في اقتلاع المئات من الأشجار والهياكل الحديدية على شواطئ منطقة كراسنودار التي تشمل منتجعات ساحلية مشهورة مثل سوتشي وأنابا.

وقد أدى ذلك إلى وقوع عدد من الجرحى وفقًا للمكتب المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

وقد تعرضت سفينة الشحن الكبيرة (بلو شارك) للجنوح نتيجة الرياح العاتية، في حين تأثرت حركة القطارات في سوتشي بسبب الأحوال الجوية السيئة وسقوط الأشجار على السكك الحديدية.

وتسببت العاصفة أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 500 ألف شخص في القرم، وتتوقع خدمات الأرصاد الجوية سقوط أمطار وتساقط الثلوج في المنطقة.