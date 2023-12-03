عاجل 60 جندي| المقاومة الفلسطينية في غزة تعلن مقتل عدد كبير من جيش الإحتلال فجر اليوم في عملية واحدة

من المتوقع أن تقوم دولة الإحتلال الإسرائيلي بشن هجمات جوية كثيفة على قطاع غزة خلال الساعات القادمة، وهذه هي عادة جيش الإحتلال بعد تكبده لخسائر فادحة في القطاع، فكلما تلقى جيش الإحتلال الإسرائيلي ضربات موجعة لجنوده وضباطه في غزة، قام بشن قصف جنوني على الأطفال والنساء العزل في قطاع غزة.

ومنذ قليل أعلنت كتائب القسام عن مقتل 60 جندي وضابط إسرائيلي في عملية واحدة فجر اليوم، وأضافت القسام بأن قواتها تمكنت زراعة 3 عبوات مضادة للأفراد في تجمع يضم 60 جندي وضابط إسرائيلي، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف فجر اليوم تم تفجير العبوات في جنود الإحتلال، وتقدم بعض المجاهدين للإجهاز على من تبقى من القوة الإسرائيلية، وتمكن المجاهدون من العودة إلى مواقعهم بسلام.

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ومنذ قيام جيش الإحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق التهدئة، وتقوم فصائل المقاومة بشن ضربات موجعة للإحتلال في جميع محاور القتال، وبالرغم من القصف الكثيف على غزة، إلا أن المقاومة ما زالت بخير، وأطلقت العديد من الرشقات الصاروخية على تل أبيب، وعلى مستوطنات غلاف غزة.

ويبدو أن إسرائيل دخلت في مستنقع غزة برغبتها، ولكنها لن تخرج منه إلا برغبة المقاومة، فجيش الإحتلال يستطيع إعلان الحرب، لكنه لا يستطيع إنهائها، وبالرغم من مرور 58 يوم على الحرب، لم تحقق إسرائيل حتى الآن أي هدف من أهدافها، فلم تقضي على حماس كما زعمت، ولم تستطع تحرير أسراها في غزة إلا عن طريق صفقة تبادل.