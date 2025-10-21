أخبار عالمية

عاجل.. 150 طن متفجرات تسقط على غزة في 24 ساعة فقط ونتنياهو يفتخر ويتباهى بالدمار

سيد عطية

في اعتراف واضح بانتهاك إسرئيل لوقف إطلاق النار في غزة، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بالتأكيد على أنه تم قصف غزة يوم الأحد الماضي من الأسبوع الجاري بأكثر من 150 طن متفجرات، وادعى نتنياهو أن الفصائل الفلسطينية هي من انتهكت وقف إطلاق النار.

عاجل.. نتنياهو يعترف بقصف غزة بـ150 طن متفجرات في يوم واحد خلال وقف إطلاق النار ويتباهى بالدمار

نتنياهو يتباهي بدمار غزة

وخلال كلمته اليوم أمام الكنيست الإسرائيلي، أكد نتنياهو أن جيشه سوف يقوم بتدمير قوة حماس العسكرية والإدارية، وأضاف أن جيش الإحتلال يحمل السلاح في يد ويمد اليد الأخرى للسلام، وذلك وفق زعمه، ومنذ بدء الحرب قبل عامين كانت إسرائيل هي من تقوم بنقض عهودها واتفاقاتها.

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه بعد أكثر من عامين على بدء الحرب، وبالرغم من أن دول العالم تساعد إسرائيل عسكرياً واقتصادياً إلا أنه لم يستطع حتى الآن أن يُنهي قوة حماس، وشدد نتنياهو على شرط نزع سلاح حماس واستعادة كافة جثث الأسرى الإسرائيليين، زاعماً أن الضغط العسكري هو من أجبر حماس على قبول صفقة لإعادة المخطوفين.

كما أشار رئيس وزراء الإحتلال إلى أن إسرائيل كانت على حافة الزوال، لولا الضغط العسكري والقضاء على التهديد الوجودي الذي ينفيه بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مضيفاً أنه وجه ضربات مدمرة للمحور الإيراني في المنطقة، وأصبحت حماس وحيدة ويتم محاصرة غزة الآن من كافة الإتجاهات.

