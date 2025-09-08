أخبار عالمية

عاجل.. إيران تتأهب وتأمر بتوفير وتخزين المواد الأساسية والإستعداد لأي تطورات مفاجئة

سيد عطية

في اجتماع عاجل للحكومة الإيرانية منذ قليل، أوصى المرشد الإيراني بضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة وتوفير وتخزين المواد الأساسية، وبرر المرشد الأعلى هذا الإجراء بوجود مخاطر وصفها بأن من الصعب التنبؤ بها.

إيران تستعد لتطورات مفاجئة ومخاطر محتملة

كما شدد مرشد إيران على ضرورة الإستعداد الكامل لأي تطورات قد يكون لها تأثير على الإمدادات الأساسية، وأكد على وجوب أخذ الحكومة كافة الإحتياطات اللازمة وضمان توفير السلع الضرورية والمواد الغذائية لكافة المواطنين حال حدوث أي تطورات.

وتأتي هذه الإحتياطات الإيرانية عقب حرب استمرت لمدة 12 يوم، وبدأتها إسرائيل في الثالث عشر من يونيو الماضي، وخلال الحرب تمكنت إسرائيل من اغتيال عشرات القادة العسكريين الإيرانيين، واختراق الأجواء الإيرانية، وفي الوقت ذاته ردت إيران بضربات صاروخية شديدة جعلت إسرائيل تطلب توسط ترامب لوقف الحرب.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


