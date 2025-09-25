عاجل “وكر العنكبوت”.. أسرار مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي بقبضة إيران في أكبر ضربة استخباراتية توجهها طهران لتل أبيب

وجهت إيران ضربة أمنية كبيرة وخطيرة لإسرائيل عبر عملية أطلقت عليها إسم “وكر أو بيت العنكبوت”، وخلال الوثائقي الذي نشرته إيران على لسان وزير الإستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، فقد تم الكشف عن أسرار مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وذلك بعد حصولها على 10 آلاف وثيقة من داخل المفاعل النووي الأكبر في الشرق الأوسط.

بيت العنكبوت مفاعل ديمونا في القبضة الإيرانية

وأعلنت إيران أن الوثائق موجودة الآن في الأراضي الإيرانية، وأكد خطيب أنهم حصلوا بالصوت والصورة على معلومات هامة تتعلق بمفاعل ديمونا، كما تم الحصول على أسماء وأماكن 189 خبير نووي إسرائيلي وأماكن عملهم وشبكة علاقتهم بمسؤوليين عسكريين ونوويين وسياسيين داخل إسرائيل.

اقرأ معنا أيضاً:

كما أكد وزير الإستخبارات الإيراني أنه بعد الحصول على معلومات بأماكن حساسة داخل الكيان الإسرائيلي، تم إرسال هذه الأماكن السرية إلى وحدة الصواريخ الإيرانية لتحديث قاعدة البيانات واستهدافها حال أي معركة قادمة مع الكيان.

كما تم الوصول إلى بيت العنكبوت الخفي، وهو مفاعل ديمونا النووي، وتم تفكيك الكثير من الجوانب السرية من داخل المفاعل النووي الأهم بالشرق الأوسط، وتم نشر هذه المعلومات بالصوت والصورة.