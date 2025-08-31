عاجل| وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مقتل أبو عبيدة ورواد السوشيال ميديا يرددون “وإنه لجهاد .. نصر أو استشهاد”

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نجاح العملية التي شنها جيش الاحتلال من أجل اغتيال أبو عبيدة، متحدث القسام في الإعلام العالمي، وقال في تدوينة له على «إكس» بأنه “تم القضاء على أبو عبيدة، المتحدث باسم حماس الإرهابي، في غزة، وأرسل إلى لقاء جميع أعضاء محور الشر المحبطين من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، قد أعلنا في بيان رسمي، أنه تم اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

نشط رواد السوشيال ميديا على جميع المنصات داعين أن يكون خبر وفاته كذبة من جيش الاحتلال، ومؤكدين أن الخبر إن كان صحيحا، فإن أبو عبيدة سيكون حينها مع الشهداء والصديقين.

أبشِرْ بها من حَظوَةٍ يا ذا اللِّثامِ

بشهادَةٍ خُطَّتِ بِنيرانِ الحِمَامِ

.

شرَفٌ بأوسمةِ السّماءِ ولا يُضاهى

أعيا الخِطابَ وما تَواترَ من كلامِ

.

فإذا ارتقَيتَ فلا تُبالي لحظةً

ستقومُ جُندُ اللهِ من تَحتِ الرّكامِ

.

~أماني الراسبية#ابو_عبيدة #غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله… pic.twitter.com/R6zO4tzZ5v — أماني الراسبية🍃 (@amanialrasbi) August 31, 2025

وردد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبارة أبو عبيدة الشهيرة في ختام أي تسجيل كان يخرج فيه “وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد”.