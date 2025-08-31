أخبار عالمية

عاجل| وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مقتل أبو عبيدة ورواد السوشيال ميديا يرددون “وإنه لجهاد .. نصر أو استشهاد”

أحمد مراد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نجاح العملية التي شنها جيش الاحتلال من أجل اغتيال أبو عبيدة، متحدث القسام في الإعلام العالمي، وقال في تدوينة له على «إكس» بأنه “تم القضاء على أبو عبيدة، المتحدث باسم حماس الإرهابي، في غزة، وأرسل إلى لقاء جميع أعضاء محور الشر المحبطين من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، قد أعلنا في بيان رسمي، أنه تم اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

نشط رواد السوشيال ميديا على جميع المنصات داعين أن يكون خبر وفاته كذبة من جيش الاحتلال، ومؤكدين أن الخبر إن كان صحيحا، فإن أبو عبيدة سيكون حينها مع الشهداء والصديقين.

وردد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبارة أبو عبيدة الشهيرة في ختام أي تسجيل كان يخرج فيه “وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد”.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.