أخبار عالمية

عاجل وبعد مقتل صالح الجعفراوي على يد مليشيا أبو شباب.. المقاومة تعتقل 60 عنصر وتقتل عدد من مليشيات غزة

سيد عطية

خلال الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مليشيات أبو شباب التي تعمل بأوامر الإحتلال الإسرائيلي، ونجحت المليشات المسلحة في غزة فيما عجزت عنه إسرائيل طيلة عامين من حرب الإبادة التي لم تترك حجراً ولا شجراً ولا بشراً.

عاجل وبعد مقتل صالح الجعفراوي على يد مليشيا أبو شباب.. المقاومة تعتقل 60 عنصر وتقتل عدد من مليشيات غزة

استشهاد الجعفروي ومصير عناصر أبو شباب

فالجعفراوي الذي ارتقى شهيداً على يد الخارجين عن القانون، كان عين غزة التي تنقل آلام مواطني غزة خلال فترة الحرب، وحرضت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية وهددته خارجيتهم أكثر من مرة، وقتلته المليشيات المسلحة بعد يومين فقط من وقف الحرب أثناء نقلة لمشاهد الدمار الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية.

اقرأ معنا أيضاً:

وبعد اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية في غزة وبين المليشيات المسلحة المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي، تمكنت المقاومة من قتل عدد من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الإحتلال، كما أكدت مصادر أمنية من المقاومة أنه تم اعتقال أكثر من 60 عنصر من هذه المليشات ونقلهم إلى مواقع آمنة للتحقيق معهم، وتم بسط السيطرة على قطاع غزة بعد تحييد هذه العناصر.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.