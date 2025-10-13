عاجل وبعد مقتل صالح الجعفراوي على يد مليشيا أبو شباب.. المقاومة تعتقل 60 عنصر وتقتل عدد من مليشيات غزة

خلال الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مليشيات أبو شباب التي تعمل بأوامر الإحتلال الإسرائيلي، ونجحت المليشات المسلحة في غزة فيما عجزت عنه إسرائيل طيلة عامين من حرب الإبادة التي لم تترك حجراً ولا شجراً ولا بشراً.

استشهاد الجعفروي ومصير عناصر أبو شباب

فالجعفراوي الذي ارتقى شهيداً على يد الخارجين عن القانون، كان عين غزة التي تنقل آلام مواطني غزة خلال فترة الحرب، وحرضت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية وهددته خارجيتهم أكثر من مرة، وقتلته المليشيات المسلحة بعد يومين فقط من وقف الحرب أثناء نقلة لمشاهد الدمار الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية.

وبعد اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية في غزة وبين المليشيات المسلحة المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي، تمكنت المقاومة من قتل عدد من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الإحتلال، كما أكدت مصادر أمنية من المقاومة أنه تم اعتقال أكثر من 60 عنصر من هذه المليشات ونقلهم إلى مواقع آمنة للتحقيق معهم، وتم بسط السيطرة على قطاع غزة بعد تحييد هذه العناصر.