عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. وفاة 3 من الديوان الأميري في شرم الشيخ وإصابة آخرين بحادث آليم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية منذ قليل عن وفاة 3 أفراد من الديوان الأميري في مصر وإصابة اثنين آخرين، وأعربت السفارة القطرية في القاهرة عن بالغ حزنها لوفاة المنتسبين للديوان الأميري، مؤكدةً أنها تتابع حالة المصابين الآخرين، بعد تعرضهم لحادث مروري في شرم الشيخ.

ووفق بيان خارجية قطر، فإن الثلاثة الذين توفوا إثر حادث شرم الشيخ هم:

سعود بن ثامر آل ثاني.

عبدالله غانم الخيارين.

حسن جابر الجابر.

أما المصابين فجاءت أسماؤهم كالتالي:

عبدالله عيسى الكواري.

محمد عبد العزيز البوعينين.

وأكدت السفارة القطرية في مصر على أنها تتابع آخر تطورات الحادث الأليم مع السلطات المصرية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى قطر بطائرة قطرية، وأعربت قطر عن بالغ تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.