عاجل .. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد والعراق يتوعد المنفذين

أعلن المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان صحفي أصدره منذ قليل، أن الأنباء المتداولة حول تعرض السفارة لهجوم صاروخي هي أنباء مؤكدة، حيث شهدت السفارة فجر اليوم الجمعة سقوط عدد من القذائف في محيط السفارة.

لم تعلن أي جهة مسئوليتها

وعن تفاصيل الواقعة قال بيان السفارة “لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة”، وتابع البيان “حتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق”.

وأكد المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية بالعراق، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها بجميع أنحاء العالم، ودعى الحكومة العرافية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين جميع أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.

خبر القصف الصاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم، كانت قد نقلته قناة السومرية نيوز، ولكن إعلان المتحدث الرسمي للسفارة هو الاعتراف الرسمي الأول بوقوع الحادث.

وكانت وكالة “ويترز” للأنباء قد أعلنت عن سماع دوي انفجارات فجر اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد في العراق، الخبر نفسه أكدته مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، التي قالت أن عشرات القذائف استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، كما تعرض مقر جهاز الأمن الوطني للقصف بقذائف الهاون.

ويأتي هذا القذف في سلسلة الاستهدافات التي تتعرض لها الأهداف الأمريكية في كل من سوريا والعراق.

رد الحكومة العراقية

وعلى الجانب العراقي، فقد دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، كافة القيادات الأمنية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة، إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ومن جانبه أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيي رسول عبد الله، رفضه القاطع لما تعرضت له السفارة الأمريكية بقوله “إن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة”.

وتابع “أن مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة”.

وأضاف “أن التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقايات الدولية، هي أعمال إرهابية”.

واختتم بيانه بقوله “إن قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، كل حسب اختصاصه وواجبه، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والإلتزام بتأمينها ولن تجد العناصر المسيئة إلا الملاحقة والتصدي دفاعا عن سيادة العراق واستقراره، الذي تحقق عبر مسيرة طويلة من التضحيات الجِسام”.