عاجل.. هاشتاج ترامب مات Trump is dead يجتاح منصة X وتصريحات سابقة لنائبة عززت تغريدات النشطاء

شهد هاشتاج #ترامب_مات انتشاراً كبيراً في الوطن العربي، تزامناً مع هاشتاج آخر في الولايات المتحدة الأمريكية حمل إسم #TrumpIsDead شهد تفاعلاً كبيراً، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار وسم موت ترامب في هذا التوقيت.

هل ترامب مات بالفعل وما أسباب انتشار الهاشتاج

وكان من أبرز الأسباب التي جعلت نشطاء مواقع التواصل يدونون تحت وسم موت ترامب، هو تصريحات “جيه دي فانس” نائب الرئيس الأمريكي، والذي أعرب عن استعداده الكامل لتولي رئاسة أمريكا حال حدوث أمر مروع، وذلك بحسب وصفه، وأضاف أنه تلقى تدريباً عملياً خلال الـ200 يوم السابقة منذ توليه نائب الرئيس.

كما يوجد أسباب أخرى عززت شائعة موت ترامب وهاشتاج ترامب مات، وهي أن الرئيس الأمريكي لم يظهر نهائياً منذ 4 أيام تقريباً، وذلك على خلاف عادته منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ظهرت بقعة زرقاء في يد الرئيس ترامب بوضوح أثناء إحدى لقاءاته، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بشأن حالته الصحية.

ننتظر بيان البيت الأبيض

كما بدأت صفحات كبيرة على منصة إكس تغرد هي الأخرى تحت هاشتاج #TrumpIsDead #ترامب مات، ولكن لم يتضح بعد مدى صحة هذه الشائعات حتى الآن، وننتظر بيان أو تصريحات من البيت الأبيض لحسم الجدل الكبير الدائر الآن عبر مواقع التواصل الإجتماعي.