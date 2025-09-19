عاجل.. ترسانة باكستان النووية تحت تصرف السعودية في أول تصريح لوزير الدفاع الباكستاني

كانت الإتفاقية التي عقدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان مع دولة باكستان الإسلامية النووية، من أقوى وأفضل الإتفاقيات التي عقدتها المملكة العربية السعودية، والتي ستكون لها ما بعدها، وستغير موازين القوى في المنطقة.

اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية

بل إن اتفاقية المملكة العربية السعودية مع باكستان ربما تُشجع دول الخليج على عقد اتفاقيات مماثلة، والتي من شأنها أن تُنهي الوجود الأمريكي في المنطقة، خاصة بعد تواطؤ أمريكا مع إسرائيل في استهداف قادة المقامة الفلسطينية في الدوحة خلال الأيام الماضية، والتي وصفها وزير الخارجية القطري بالخيانة.

وفي أول تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، قال أن برنامج باكستان النووي تحت تصرف السعودية وفق هذه الإتفاقية، والتي تقضي بأن أي اعتداء على أي دولة من الدولتين يعد اعتداء على الدولة الأخرى.