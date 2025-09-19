أخبار عالمية

عاجل.. ترسانة باكستان النووية تحت تصرف السعودية في أول تصريح لوزير الدفاع الباكستاني

سيد عطية

كانت الإتفاقية التي عقدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان مع دولة باكستان الإسلامية النووية، من أقوى وأفضل الإتفاقيات التي عقدتها المملكة العربية السعودية، والتي ستكون لها ما بعدها، وستغير موازين القوى في المنطقة.

عاجل.. ترسانة باكستان النووية تحت تصرف السعودية في أول تصريح لوزير الدفاع الباكستاني

اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية

بل إن اتفاقية المملكة العربية السعودية مع باكستان ربما تُشجع دول الخليج على عقد اتفاقيات مماثلة، والتي من شأنها أن تُنهي الوجود الأمريكي في المنطقة، خاصة بعد تواطؤ أمريكا مع إسرائيل في استهداف قادة المقامة الفلسطينية في الدوحة خلال الأيام الماضية، والتي وصفها وزير الخارجية القطري بالخيانة.

اقرأ معنا أيضاً:

وفي أول تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، قال أن برنامج باكستان النووي تحت تصرف السعودية وفق هذه الإتفاقية، والتي تقضي بأن أي اعتداء على أي دولة من الدولتين يعد اعتداء على الدولة الأخرى.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.