عاجل.. نتنياهو يهدد قطر من جديد والشعوب العربية والإسلامية تعقد آمالها على قمة الدوحة الطارئة اليوم

تزامناً مع بدء اجتماع الزعماء العرب في القمة العربية الإسلامية الطارئة والإستثنائية في قطر اليوم، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديداً صريحاً جديداً لدولة قطر وفي حضور وزير الخارجية الأمريكي، الأمر الذي سيزيد من تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط بأكمله.

تهديد نتنياهو اليوم لدولة قطر

وقال نتنياهو لقطر منذ قليل، أنتم لا تملكون سيادة على أرضكم حال قيامكم بمنح الإرهابيين “يقصد قادة حماس” قاعدة على على أرضكم، وزعم أن القانون الدولي يبيح لإسرائيل ولأي دولة الدفاع عن نفسها خارج حدودها لمهاجمة من ينوي قتل مواطنيها.

اقرأ معنا أيضاً:

وبعد تصريحات رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي عن قطر اليوم، فإنه يتوجب على قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية اتخاذ قرارات رادعة ضد هذه السلطة الإرهابية المارقة التي تريد إدخال المنطقة بأكملها في دائرة الحرب، وهناك العديد من القرارات التي يأمل الوطن العربي والإسلامي أن يتخذها قادتهم اليوم وبدون أي حروب.

فالعرب والمسلمون يريدون من قادتهم فرض حصار جوي وبحري وبري على إسرائيل، أو على الأقل غلق المجال الجوي أمام كافة الطائرات الإسرائيلية، وطرد سفراء الإحتلال من البلدان العربية والإسلامية واستدعاء سفرائنا من فلسطين المحتلة، فهناك قرارات سياسية تؤلم إسرائيل وتؤلم أمريكا، دون الدخول في أي حروب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإن لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة اليوم فسوف تتمادى إسرائيل وتقصف باقي الدول العربية والإسلامية.