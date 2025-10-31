أخبار عالمية

عاجل.. نتنياهو يهدد بضرب غزة بكل قوة إن لم تفعل حماس هذا الأمر وبسرعة

سيد عطية

ما زال نتنياهو يواصل تهديداته بعودة الحرب مرة أخرى على غزة ويختلق الكثير من الذرائع، وترامب والإدارة الأمريكية تتماهى من الذرائع الإسرائيلية التي لا تنتهي، وبالرغم من أن إسرائيل اخترقت الهدنة أكثر من مرة وشنت هجمات عنيفة على غزة بموافقة أمريكية، إلا أن حماس تحاول بشتى الطرق الحفاظ على الهدنة لتجنب الدمار وآلة الحرب الإسرائيلية.

تهديد إسرائيلي بضرب غزة ونزع سلاح حماس

والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ما زالت مستمرة، وذلك لحين الإنتهاء من تسليم كافة جثامين الأسرى الإسرائيليين، وبعد انتهاء عملية تبادل الجثامين ستبدأ المرحلة الثانية، والتي يوجد فيها بحسب خطة ترامب نزع سلاح المقاومة، وبالرغم من أن هذه المرحلة لم تبدأ بعد إلا أن نتنياهو يحاول استباق الأحداث لتبرير عودة الحرب.

حيث صرح نتنياهو قبل قليل، وقال أنه إذا لم تقم حماس بتسليم سلاحها، ولم تقم القوات الدولية التي سيتم نشرها في غزة بذلك، فسنقوم نحن بهذا الأمر وننزع سلاح المقاومة بالقوة، زاعماً أن إسرائيل لها الحق في فعل أي شئ للحفاظ على أمنها واستقرارها.

