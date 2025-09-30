عاجل.. تصريحات خطيرة لنتنياهو عن أسرار خطة ترامب وضغط العالم العربي والإسلامي على حماس

لا حديث في الصحف العالمية منذ الأمس إلا عن خطة ترامب، والتي يراها بعض المحلليين السياسيين والخبراء أنها تم صياغتها في تل أبيب، وأنها خطة استسلام وإذعان وتسليم قطاع غزة لإسرئيل على طبق من ذهب، والقضاء على القضية الفلسطينية تماماً، وذلك كما ورد عن تصريحات للدكتور محمد البرادعي.

خطة ترامب وتصريحات نتنياهو

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية قبل قليل تصريحات نتنياهو عقب انتهاء لقاءه مع ترامب، وقال نتنياهو أنه هو وترامب استطاعا قلب الطاولة على حماس، وأنهما عزلزهم بدل من أن تعزلهم حماس، وأكد أن العالم كله حتى العالم الإسلامي والعربي يضغطون الآن على حماس للقبول بالخطة الترامبية.

كما أكد نتنياهو على أن خطة ترامب تنص على تحرير جميع أسرى إسرائيل، وأن إسرائيل لن تترك غزة وستكون موجودة عسكرياً بالقطاع، وأنه لا وجود لدولة فلسطينية، وأن الخطة لا تنص على إقامة دولة فلسطينية، وترامب نفسه يعارض فكرة إقامة دولة لفلسطين، كما أشار إلى أنه بعد تسلم الأسرى الإسرائيليين سيتم إنهاء وجود حماس.