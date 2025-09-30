أخبار عالمية

عاجل.. تصريحات خطيرة لنتنياهو عن أسرار خطة ترامب وضغط العالم العربي والإسلامي على حماس

إسلام عوض

لا حديث في الصحف العالمية منذ الأمس إلا عن خطة ترامب، والتي يراها بعض المحلليين السياسيين والخبراء أنها تم صياغتها في تل أبيب، وأنها خطة استسلام وإذعان وتسليم قطاع غزة لإسرئيل على طبق من ذهب، والقضاء على القضية الفلسطينية تماماً، وذلك كما ورد عن تصريحات للدكتور محمد البرادعي.

عاجل.. تصريحات خطيرة لنتنياهو عن أسرار خطة ترامب وضغط العالم العربي والإسلامي على حماس

خطة ترامب وتصريحات نتنياهو

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية قبل قليل تصريحات نتنياهو عقب انتهاء لقاءه مع ترامب، وقال نتنياهو أنه هو وترامب استطاعا قلب الطاولة على حماس، وأنهما عزلزهم بدل من أن تعزلهم حماس، وأكد أن العالم كله حتى العالم الإسلامي والعربي يضغطون الآن على حماس للقبول بالخطة الترامبية.

قد يهمك أيضًا:

كما أكد نتنياهو على أن خطة ترامب تنص على تحرير جميع أسرى إسرائيل، وأن إسرائيل لن تترك غزة وستكون موجودة عسكرياً بالقطاع، وأنه لا وجود لدولة فلسطينية، وأن الخطة لا تنص على إقامة دولة فلسطينية، وترامب نفسه يعارض فكرة إقامة دولة لفلسطين، كما أشار إلى أنه بعد تسلم الأسرى الإسرائيليين سيتم إنهاء وجود حماس.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.