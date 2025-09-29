أخبار عالمية

عاجل.. نتنياهو يعود صاغراً ويعتذر لقطر ويتعهد أمام ترامب بعدم تكرار الأمر ويدفع تعويضات مالية

إسلام عوض

تصدر خبر اعتذار نتنياهو لقطر جميع وسائل الإعلام العالمية، فبعد أسبابيع قليلة من قصف إسرائيل لقادة حماس في دولة قطر، وردة الفعل القوية من دول الخليج والدول العربية والإسلامية والعالمية، أرغم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزرء الإسرائيلي على الإعتذار لدولة قطر.

عاجل.. نتنياهو يعترف بخطأه ويعود صاغراً ويعتذر لقطر ويتعهد أمام ترامب بعدم تكرار الأمر

حيث أكدت العديد من الصحف الأمريكية والعالمية والإسرائيلية على اتصال ثلاثي تم بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وفي هذا الإتصال يبدو أن نتنياهو أُجبر على الإعتذار لقطر عن قصفها للدوحة، كما أبدت إسرائيل على لسان نتنياهو دفعها مبالغ مالية لأسرة الجندي القطري الذي استشهد في القصف الصهيوني على الدوحة.

قد يهمك أيضاً:

ويعد اعتذار نتنياهو المتغطرس اليوم من الأمور النادرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وجاء هذا الإعتذار عقب خطيئة كبرى ارتكبها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بقصف دولة تتوسط لإطلاق سراح أسراه، ويأتي هذا الإعتذار في توقيت حساس لإسرائيل حيث تعاني من العزلة الدولية والشعبية بسبب جرائم الإبادة التي ترتكبها في غزة.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.