عاجل.. نتنياهو يعود صاغراً ويعتذر لقطر ويتعهد أمام ترامب بعدم تكرار الأمر ويدفع تعويضات مالية

تصدر خبر اعتذار نتنياهو لقطر جميع وسائل الإعلام العالمية، فبعد أسبابيع قليلة من قصف إسرائيل لقادة حماس في دولة قطر، وردة الفعل القوية من دول الخليج والدول العربية والإسلامية والعالمية، أرغم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزرء الإسرائيلي على الإعتذار لدولة قطر.

حيث أكدت العديد من الصحف الأمريكية والعالمية والإسرائيلية على اتصال ثلاثي تم بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وفي هذا الإتصال يبدو أن نتنياهو أُجبر على الإعتذار لقطر عن قصفها للدوحة، كما أبدت إسرائيل على لسان نتنياهو دفعها مبالغ مالية لأسرة الجندي القطري الذي استشهد في القصف الصهيوني على الدوحة.

ويعد اعتذار نتنياهو المتغطرس اليوم من الأمور النادرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وجاء هذا الإعتذار عقب خطيئة كبرى ارتكبها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بقصف دولة تتوسط لإطلاق سراح أسراه، ويأتي هذا الإعتذار في توقيت حساس لإسرائيل حيث تعاني من العزلة الدولية والشعبية بسبب جرائم الإبادة التي ترتكبها في غزة.