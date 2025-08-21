أخبار عالمية

عاجل| نتنياهو: أصدرت التعليمات للبدء فورا في مفاوضات لإعادة المحتجزين وإنهاء الحر

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، تصريحات على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقول فيها أنه أصدر تعليماته للبدء فورا في مفاوضات لإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لدى إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أنه صادق على خطط الجيش من أجل السيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس.

وقبيل اجتماع المصادقة على خطة احتلال غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “نحن في مرحلة اتخاذ القرار، وصلت اليوم إلى فرقة غزة للموافقة على الخطط التي عرضها الجيش عليّ، وعلى وزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس”.

وظهر نتنياهو في مقطع مصور نشره مكتبه، وهو يصرح قائلا “أقدر كثيرا وجود جنود الاحتياط، وبالطبع الجيش النظامي، من أجل تحقيق هدفنا الحيوي، وأصدرت توجيهاتي لبدء مفاوضات فورية من إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة من إسرائيل”.

لكن على الرغم من ذلك، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يحدد بعد موعد إرسال الوفد الإسرائيلي للمفاوضات.

 

