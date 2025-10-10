عاجل| من هي ماريا كورينا ماتشادو التي مُنحت جائزة نوبل للسلام 2025؟

مُنحت جائزة نوبل للسلام 2025 إلى الفنزويلية “ماريا كورينا ماتشادو”، وهي نائبة في الجمعية الوطنية الفنزويلية سابقا، بسبب جهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب بلادها، فهي من أبرز قادة الرأي، وبالتالي إحدى القيادات للحركة الديمقراطية في فنزويلا.

يأتي هذا في وقت لم يتوانى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعلان برغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام هذا العام بسبب ما تبناه مؤخرا من مبادرات لإيقاف الحرب في قطاع غزة، لكن لم يكن مُرجحا له الحصول عليها في هذه النسخة بسبب إجراءات الترشيح.

وتعتبر ماريا كورينا ماتشادو من أبرز القادة المناضلين من أجل انتخابات حرة وحكومة تمثيلية في فنزويلا، وفيما يلي نبذة مختصرة عنها.

ماريا ماتشادو

وُلدت بالعاصمة الفنزويلية “كاراكاس” عام 1976، وكانت متدربة في مجال الهندسة الصناعية قبل دخولها إلى ميدان السياسة في عام 2002.

قامت بتأسيس منظمة “سوماتي”، وهي منظمة تطوعية تهتم بالحقوق السياسية ومراقبة الانتخابات في بلادها.

ترشحت للرئاسة الفنزويلية كمعارضة في انتخابات 2024، لكن نظام مادورو منعها من الترشح، مما اضطرها إلى تقديم الدعم إلى حزب إدموندو غونزاليس أوروتا.

لجنة نوبل للسلام أشادت بماتشادو لنجاحها في تكوين مجموعة ساهمت في التأكد من توثيق النتائج النهائية للانتخابات قبل أن يتمكن النظام الحاكم من التخلص من بطاقات الاقتراع والكذب بشأن النتيجة التي أعلنت رسميا.

وقالت منظمة “فريدوم هاوس” الغير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا تدهورت منذ عام 1999، وازدادت الأوضاع سوءًا بشكل عام في السنوات الأخيرة، بسبب الاستبداد والقمع الذي فرضته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

لجنة “نوبل” النرويجية، قالت أنها منحتها الجائزة لعملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.