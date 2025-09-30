أخبار عالمية

عاجل من قطر.. خطة ترامب في البداية وجاري تطويرها للوصول لأفضل الحلول

ما زال الجدل موصولاً حول خطة ترامب التي أعلن عنها بالأمس أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن، والتي قال عنها المحللون أنها أعطت إسرائيل ما لم تستطع أن تأخذه طيلة عامين من الحرب، وهذه الخطة بصياغتها التي أعلن عنها ترامب ما هي إلا خطة إذعان واستسلام لمطالب نتنياهو وحكومته المتطرفة.

رسالة طمأنة من قطر حول خطة ترامب

كما أن الخطة التي أعلنها ترامب نالت إعجاب إسرائيل، لدرجة أن نتنياهو وافق عليها وأكد أنها لا تعطي للفلسطينيين دولة، وأنها تضمن بقاء إسرائيل في غزة بعد الإفراج عن أسراها، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه سيتم القضاء على حماس بعد تسلم الأسرى، وهذا ما نشرته صفحة إسرائيل بالعربي اليوم.

وبعد الجدل والتخوفات المطروحة من الشعوب العربية والإسلامية حول خطة ترامب، أكد رئيس الوزراء القطري منذ قليل لقناة الجزيرة، على أن هذه الخطة ما زالت في بدايتها، وأنه سيتم تطويرها لضمان الوصول إلى أفضل الحلول وبما يضمن حقوق الفلسطينيين، وأشار إلى أن مصر وتركيا تشاركان في المفاوضات الجارية الآن مع الوفد الفلسطيني.

