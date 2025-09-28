عاجل من ترامب.. مفاجأة وحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة وكونوا على أهبة الإستعداد

في منشور غامض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل، قال فيه أن الشرق الأوسط بأكمله على موعد مع حدث استثنائي فريد هو الأول من نوعه، وأضاف قائلاً بأنه يجب على الجميع أن يكونوا على أهبة الإستعداد انتظاراً لهذا الحدث، ولم يكشف ترامب عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث المرتقب.

ترامب والحدث الإستثنائي الغامض

وبالرغم من أن هذا الحدث ما زال مجهولاً، إلا أن التوقعات والإرهاصات تدل على رغبة ترامب في وقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وربما يقوم الرئيس الأمريكي بهذا الفعل غداً الإثنين أثناء لقاءه مع نتنياهو، حيث أنه من المقرر أن يسافر نتنياهو لأمريكا غداً للقاء ترامب.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن نتنياهو قام بتغيير جدول أعماله اليوم واجتمع مع فريقه المصغر لمناقشة أمر ما قبل لقاءه بترامب غداً الإثنين، وفي هذا مؤشر على وجود أشياء طارئة سيناقشها نتنياهو في هذا الإجتماع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في وقت سابق اليوم الأحد عن تفاؤله الكبير بوقف الحرب في غزة وإتمام خطته الخاصة بالسلام في غزة والتي تتكون من 21 بند، ولكن لم يتم عرض هذه الخطة على حركة المقاومة حماس بشكل رسمي حتى الآن، ويبدو أن ترامب يريد موافقة نتنياهو أولاً عليها.