قال مسؤولون أمريكيين قبل قليل للسي إن إن، أنه وقع هجوم على إحدى القواعد الأمريكية بالأردن على حدود سوريا، وكان الهجوم بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل ثلاث جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين، ووصف البنتاجون ما حدث بأنه تصعيد خطير، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قوات أمريكية بالشرق الأوسط بشكل مباشر منذ اندلاع حرب غزة.

عاجل| مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين في هجوم على موقع أمريكي بالأردن والبنتاجون يصف الأمر بالتصعيد الخطير

هجوم على موقع أمريكي بالأردن

ووفق السي إن إن فإن الهجوم وقع بالبرج رقم 22 الكائن بدولة الأردن والقريب من الحدود السورية، وبالرغم من أن البنتاجون وصف هذا الأمر بالخطير، إلا أن أمريكا هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق بتحيزها السافر السياسي والعسكري لدولة الإحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة، ويقول بعض المحللين السياسين أنه لولا مساندة أمريكا والدول الغربية لإسرائيل لسقطت منذ الأيام الأولى للحرب.

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ولم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل ومساعدتها بالمال والسلاح، فذهبت لتشكيل قوة بحرية لقصف اليمن، بعد تهديد جماعة أنصار الله اليمنية للسفن الإسرائيلية، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يشهد حرب إبادة وحصار وقتل وتجويع.

وخلال الفترة الماضية ومنذ بدء الحرب على غزة، تم شن أكثر من 158 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية المتواجدة بسوريا والعراق، ووصفت الإدارة الأمريكية أغلب هذه الهجمات بأنها غير ناجحة، إلا أنها تشكل تحدياً كبيراً للقوات الأمريكية.