عاجل| مقتل ابن وزير بحكومة حرب إسرائيل.. والجيش يُعلن مقتل عنصرين بارزين باستخبارات حماس وعدد قتلاه اليوم

أعلن منذ قليل الجيش الإسرائيلي عن مقتل ابن رئيس الأركان الأسبق وعضو مجلس الحرب الحالي “غادي آيزنكوت”، في المعارك الجارية حالياً في شمال قطاع غزة، حيث أكد البيان أن الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت البالغ من العمر 25 عاماً من هرليتسيا، وهو جندي إسرائيلي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، مؤكداً قتله في معركة شمال قطاع غزة.

غال مئير آيزنكوت والأب - مصدر الصورة: العربية

مقتل غال مئير آيزنكوت

وكان غال آيزنكوت جندي يخدم في الجيش الإسرائيلي وهو جندي مشاة في اللواء 551 احتياط، أنه كان يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف منطقة جباليا، وذلك عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم، وفق ما نشرته الصحيفة العبرية “يديعوت أحرونوت”، حيث أصيب غال بجروح بالغة وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، وتم الإعلان عن وفاته لا حقاً.

وأضافت الصحيفة أن الأب “إيزنكوت” قد شاهد الحادث على الهواء مباشرة، حيث كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق بسيطة تم ابلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في ذلك الحادث هو ابنه ،وسط حالة من الحزن الكبير سيطرت على الأب.

الأب وزير بلا حقيبة

والجدير بالذكر أن الوزير “غادي إيزنكوت” إلى الحكومة الإسرائيلية كوزير بلا حقيبة، وذلك في اعقاب هجوم حماس الأخير في 7 أكتوبر الماضي 2023، حيث حضر حكومة الحرب، وهو عضو في حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه “بيني غانتس”، كما تم انتخابه في الكنيست في عام 2022.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023 عن مقتل ضابط وإصابه ثلاثة جنود في معارك غزة، مشيراً إلى ارتفاع عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين إلى 92 جندياً.

مقتل عنصرين من حركة حماس

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس عن قتل عنصرين بارزين في استخبارات حركة حماس، حيث أكد الجيش أن العنصرين هما “عبد العزيز الرنتيسي” و”أحمد عيوش”، ولم تُعلن حركة حماس حتى الآن عن مقتل عنصريها في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تكشف حماس عن التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة.

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وأشار بيان جيش الاحتلال أن “عبد العزيز الرنتيسي” هو المسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس، أما الثاني وهو “أحمد عيوش”، هو أحد عناصر منظومة الاستطلاعات في كتيبة القرارة، مشيراً أنه تم استهداف الاثنين داخل غرفة عمليات رئيسية تابعة للاستخبارات العسكرية لحركة حماس من خلال قصف جوي قبل عدة أيام.