عاجل| مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة أمريكية وترقب لبيان الرئيس الأمريكي جو بايدن

في نبأ عاجل بثته وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية منذ قليل، أفادت تلك الأنباء بمقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووفق مصادر خاصة لوكالة رويترز فإن مقتل الظواهري كان في غارة أمريكية شنتها طائرات أمريكية مسيرة في أفغانستان، وكانت تلك الغارة التي قتل فيها الظواهري يوم الأحد في الأسبوع الماضي.

مقتل أيمن الظواهري

كما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخرج ببيان رسمي يكشف فيه تفاصيل مقتل الظواهري، وبالرغم من أن هذه العملية التي قامت المخابرات المركزية الأمريكية مر عليها أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم الكشف عنها إلا اليوم، ولم يتم الكشف عن سبب هذا التأخير حتى الآن، ولكن يبدو أن إصابة بايدن بكورونا هي السبب وراء تأخير الإعلان عن هذه العملية.

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وفي سياق متصل ورداً على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، قال المتحدث الرسمي باسم طالبان، أن ما حدث هو انتهاك واضح للقوانين الدولية، وتدينه الحركة، نظراً لخرق هذه العملية لاتفاق انسحاب القوات الأمريكية التي تم عقده في عام 2020.

وكان كبير المتحدثين باسم طالبان قد أكد في وقت سابق أن القوات الأمريكية شنت غارة على مجمع سكني في كابول، يوم الأحد، ويبدو أن هذه الغارة كانت تستهدف الظواهري.