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عاجل| مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة أمريكية وترقب لبيان الرئيس الأمريكي جو بايدن

إسلام عوض

في نبأ عاجل بثته وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية منذ قليل، أفادت تلك الأنباء بمقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووفق مصادر خاصة لوكالة رويترز فإن مقتل الظواهري كان في غارة أمريكية شنتها طائرات أمريكية مسيرة في أفغانستان، وكانت تلك الغارة التي قتل فيها الظواهري يوم الأحد في الأسبوع الماضي.

مقتل أيمن الظواهري

مقتل أيمن الظواهري

كما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخرج ببيان رسمي يكشف فيه تفاصيل مقتل الظواهري، وبالرغم من أن هذه العملية التي قامت المخابرات المركزية الأمريكية مر عليها أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم الكشف عنها إلا اليوم، ولم يتم الكشف عن سبب هذا التأخير حتى الآن، ولكن يبدو أن إصابة بايدن بكورونا هي السبب وراء تأخير الإعلان عن هذه العملية.

تعرف على الخليفة المنتظر لأيمن الظواهري

الصورة الأولى للمنزل الذي قتل فيه أيمن الظواهري وبرلماني مصري يكشف الخليفة المحتمل له في زعامة تنظيم القاعدة

في الصورة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

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وفي سياق متصل ورداً على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، قال المتحدث الرسمي باسم طالبان، أن ما حدث هو انتهاك واضح للقوانين الدولية، وتدينه الحركة، نظراً لخرق هذه العملية لاتفاق انسحاب القوات الأمريكية التي تم عقده في عام 2020.

وكان كبير المتحدثين باسم طالبان قد أكد في وقت سابق أن القوات الأمريكية شنت غارة على مجمع سكني في كابول، يوم الأحد، ويبدو أن هذه الغارة كانت تستهدف الظواهري.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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