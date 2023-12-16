عاجل| مظاهرات في إسرائيل تُطالب بتحرير الأسرى وإسقاط حكومة نتنياهو

شارك منذ قليل مئات الإسرائيليين في مسيرة قوية مساء اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، حيث طالبوا فيها بضرورة إسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها “بنيامين نتنياهو”، وإطلاق سراح الأسرى الموجودين الآن لدى حركة حماس في قطاع غزة، جاءت تلك الدعوات على الرغم من القصف القوي والسريع الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي على القطاع أملاً في تضيق الخناق على حركة حماس وتحرير الأسرى الموجودين لها في أسرع وقت ممكن بسبب الضغط الكبير عليه من المواطنين الإسرائيليين.

مظاهرات في اسرائيل - مصدر الصورة- صدى البلد

مظاهرات إسرائيلية في حيفا

أشارت الصحيفة العربية “يديعوت أحرنوت” أن نحو ألف إسرائيلي قد تجمعوا مساء اليوم السبت في حيفا، حيث دعوا الجميع إلى ضرورة التحرك الفوري لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس مع اسقاط حكومة نتنياهو، وأكدت الصحيفة أن المتظاهرون قد ساروا من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن بشكل جزئي أمام حركة المرور، كما توقعت الصحيفة أن يواصل المتظاهرين التظاهر في قيسارية.

وفي الوقت نفسه قد تجمع العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة، مطالبين بضرورة الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في أسرع وقت، حيث يُعد مطلب عاجل لجميع أسر المحتجزين.

بريطانيا تقرر منع دخول المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينين

أكد “ديفيد كاميرون” وزير الخارجية البريطاني منذ قليل انه قرر منع السؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين من دخول الدولة البريطانية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات قوية من أجل منع العنف من قبل المستوطنون ضد المدنين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة.

العنف يقوض الاستقرار

وأضاف كاميرون من خلال منشور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن تحركات المستوطنون المتطرفون، وذلك من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين يقوض الاستقرار والأمن لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.

ضرورة وقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه يجب على الدولة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات قوية من أجل وقف عنف المستوطنين ومحاسبة هؤلاء الجناة، مؤكداً أنه سيتم منع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل التأكد من أن بريطانيا لا يمكن أن تكون موطناً للأشخاص الذين يرتكبون مثل تلك الأعمال الترهيبية.

“يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة. سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية”.

والجدير بالذكر أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، أنه سوف يقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة الإسرائيلية.

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيد فرض عقوبات على المستوطنيين المتطرفين في الضفة الغربية

من جانبها أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” فرض عقوبات قوية على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، كما نددت الأربعاء الماضي من تصاعد أعمال العنف التي يمارسونها خلال هذه الفترة، والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار وأمن المنطقة:

” يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين، ذلك يعرض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية”.

وزير الدفاع يُحذر من العنف ضد الفلسطينيين

حذر وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأنه قد ينقلب ضد الدولة الإسرائيلية إن لم تتم السيطرة عليه، كما ندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” بالهجمات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معلناً عن قلقه العميق.