عاجل| مصر تعلن مشاركة نتنياهو ومحمود عباس في قمة شرم الشيخ للسلام

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، مشاركة كل من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في أعمال قمة شرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ المصرية بسيناء.

جاء ذلك في تدوينة سريعة على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجمهورية، السفير محمد الشناوي، والذي جاء نصها كما يلي «سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من اجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به».

وبعدها بدقائق معدودة نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية خبرا مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بعمل مكالمة هاتفية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في إسرائيل، وتم الاتفاق على حضور نتنياهو للقمة التي سوف يشارك فيها رئيس السلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، كانت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفت حضوره للقمة.