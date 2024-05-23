عاجل.. مشاهد تحبس الأنفاس في الهند بعد انفجار مصنع للألعاب النارية

جاءت مشاهد صادمة وحابسة للأنفاس في الهند بعد انفجار مصنع للألعاب النارية، حيث تحول الأمر لحالة قلق كبيرة وترقب وخوف وفزع.

وأظهرت الفيديوهات التي تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة حجم الدمار الذي خلفه انفجار الألعاب النارية.

ولم يتم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابات أو وفيات ناتجة عن هذا الانفجار، والذي يعد ضخمًا وكبيرًا، حيث هز أرجاء موقعه.

وكانت الألعاب النارية قد تسببت في كوارث كبيرة، فقد أدت إلى وفاة عددًا من الأشخاص حول العالم، بعد الاستخدام الخاطئ لها، بينما تعرض العديد لفقدان أجزاء من جسده، بعد الاستخدام الخاطئ لهذه الألعاب النارية الخطيرة.

شاهد.. انفجارًا ضخمًا لمصنع ألعاب نارية يهز الهند