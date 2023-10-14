عاجل.. ماكدونالدز تركيا تعلن التبرع بمليون دولار لصالح غزة

في بيان رسمي لها، أعلنت شركة ماكدونالدز تركيا أنها سوف تقدم تبرعات تقدر بمليون دولار لصالح أهالي غزة المنكوبين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ صباح يوم السبت الماضي، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي واجهتها سلسلة المطاعم الشهيرة بعد تقديمها وجبات مجانية لجنود الإحتلال الإسرائيلي، وجاء في بيانها عبر منصة X “نود أن نعلن للجمهور أننا سنقدم مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة من ضحايا الحرب، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

هذا وقد لاقى قرار سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في تركيا ترحيباً واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، التي رحبت بالقرار الكبير من ماكدونالدز تركيا لدعم المنكوبين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد حملات المقاطعة التي انتشرت في العديد من الدول العربية، والتي من أبرزها مصر والسعودية ولبنان والكويت.

نتائج أزمة ماكدونالدز إسرائيل

ونتيجة لحملات المقاطعة التي دعت لها الشعوب العربية دعما منهم للفلسطينيين، ورفضا لما يقوم به جيش الإحتلال الإسرائيلي الغاشم فقد هبط سعر سهم ماكدونالدز بنحو 2% بعد الجلستين السابقتين، ويعتبر هذا الهبوط مدويا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيدفع الكثيرين للتفكير ألف مرة قبل إعلان دعم جيش الإحتلال الإسرائيلي في حربهم ضد غزة.