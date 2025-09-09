عاجل “ماذا بعد قطر”.. إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بأكمله وتتباهي بقصف الدوحة وتنسيق أمريكي إسرائيلي على أعلى مستوى

تواصل إسرائيل تحديها لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بعد قصفها لقطر عصر اليوم، بل إن رئيس الكنيست الإسرائيلي نشر منذ قليل فيديو لقصف الدوحة، وعلق عليه بطريقة تحمل تهديداً لكافة الدول العربية، وقال أن ما حدث اليوم في قطر هو رسالة واضحة للشرق الأوسط بأكمله.

تهديد إسرائيلي صريح لكافة الدول العربية

ومن خلال ممارسات إسرائيل خلال الآونة الأخيرة، فإنه يتبين بوضوح أن نتنياهو لا يعبأ بأي قوانين دولية ولا اتفاقيات محلية، فخلال الأربع ساعة الأخيرة، قصفت إسرائيل إحدى سفن كسر الحصار على غزة في قلب تونس، وقصفت سوريا ولبنان، وأخيراً قطر، وهذه الممارسات تتم بدعم أمريكي كامل، وهذا ما أكده البيت الأبيض قبل قليل.

اقرأ معنا أيضاً:

ولذا فإنه يجب على كافة الدول العربية الآن اتخاذ موقف موحد وواضح تجاه العربدة الإسرائيلية في المنطقة، وإسرائيل تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود ترامب على رأس البيت الأبيض، ودول الخليج والدول العربية تمتلك أوراق ضغط كثيرة تستطيع وقف حرب غزة غداً، ووقف ممارسات إسرائيل في دولنا العربية، فالمنطقة بأكملها على حافة الهاوية إن لم يتم اتخاذ موقف عربي إسلامي حاسم.