عاجل.. كوشنر صهر ترمب يصف الدمار الضخم في غزة ويقول كأنها ضربت بقنبلة نووية

خلال الأيام القليلة الماضية وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار، قام كل من صهر الرئيس الأمريكي “جاريد كوشنر” ومبعوثه للشرق الأوسط “ستيف ويتكوف” بزيارة قطاع غزة الذي دمرته آله الحرب لإسرائيلية، ولم تُبقي فيه حجر على حجر، ولم تترك شجراً ولا حجراً إلا ودمرته، ولم تترك طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة إلا وقتلته، لدرجة أن حال غزة كما يقال في الأمثال “يصعب على الكافر”.

غزة في نظر كوشنر كأنها قصفت بقنبلة نووية

ومنذ قليل وخلال لقاء صحفي لصهر ترمب مع شبكة سي بي إس نيوز، قال كوشنر أن حجم الدمار في قطاع لا يصدق، وأضاف قائلاً “كأنها قصفت بقنبلة نووية”، وأضاف قائلاً أنه وبالرغم من هذا الدمار فقد رأيت الناس يعودون إلى منازله المدمرة، كما رفض كوشنر أن يصف ما حدث في غزة بالإبادة الجماعية.

وقال كوشنر أنه سأل قادة الجيش الإسرائيلي عن هؤلاء الناس الذين يعودون إلى منازلهم المدمرة، فقال له أحد قادة جيش الإحتلال، أنهم سيعودون إلى منازلهم وينصبون الخيام عليها فوق أنقاضها، كما أشار مستشار ترامب واصفاً حال قطاع غزة قائلاً “كل شئ مدمر هناك ولقد حزنت كثيراً على حال سكان غزة”.