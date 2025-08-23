أخبار عالمية

عاجل.. كوريا الشمالية تدخل على خط المواجهات وتوترات جدبدة تلوح في الأفق مع جارتها الجنوبية

يبدو أن العالم بأسره يسير إلى نقطة اللاعودة، خلافات وحروب في كل مكان، وكان آخر هذه الخلافات ما حدث بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، حيث أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن ما حدث اليوم من كوريا الجنوبية رفع مستوى التوترات إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها.

توترات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

وبدأت هذه التوترات الجديدة مع قيام كوريا الجنوبية باستخدام مدفع رشاش وإطلاق أكثر من 10 طلقات تحذيرية باتجاه جنود من جيش كوريا الشمالية، وجاءت هذه الطلقات التحذيرية في وقت كان جنود كوريون شماليون يعملون على إغلاق نقطة في الحدود بين الدولتين.

 

وقال كو جونغ تشول أحد جنرالات جيش كوريا الشمالية، أن إطلاق نار باتجاه جنودنا هو استفزاز خطير، وهذا يعد مقدمة خطيرة للغاية، حيث تتمركز في هذه المنطقة عدد كبير من الجنود وربما تحدث مواجهة لا يمكن السيطرة عليها.

